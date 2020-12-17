Eset обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome

Eset и Google объявили о продолжении сотрудничествf в обеспечении защиты браузера Chrome, безопасности магазина приложений Google Play Store и поддержке платформы Chronicle.

Технология Eset используется для сканирования, выявления и удаления нежелательных программ, с которыми сталкиваются пользователи браузера Chrome для Windows. Совместно с Google специалисты обеспечивают функциональную работу утилиты Chrome Cleanup. Данная функция для распознавания и предупреждения об угрозах была интегрирована в браузер три года назад. Утилита действует в фоновом режиме, а после удаления нежелательного ПО информирует пользователя Google Chrome об успешной очистке.

Технический директор Eset Юрай Малко отметил, что обеспечение безопасности сотен миллионов пользователей — это вызов и большая ответственность для специалистов в области киберугроз.

«Продолжающееся сотрудничество с Google и Chrome Cleanup демонстрирует важность, которую наши компании придают киберзащите пользователей. Поскольку Chrome является предпочтительным браузером для большинства пользователей Windows, технологии и инженеры Eset обеспечивают защиту на переднем крае», — сказал Юрай Малко.

Обе компании совместно работают над решениями безопасности для Google Play Store. Eset использует свои технологии для обнаружения угроз и защиты экосистемы Android. Кроме того, команда Eset возглавляет расследования инцидентов безопасности, жертвами которых были клиенты магазина приложений.

Eset также предоставляет данные пользователям платформы аналитики безопасности Chronicle — для вынесения вердиктов по вредоносным файлам в службах Google Cloud.