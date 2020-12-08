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«Яндекс» открыл «Алису» для интеграции аудиоконтента и игрушек

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«Яндекс» открыл «Алису» для интеграции аудиоконтента и игрушек. Любая компания теперь может добавить в «Алису» свой аудиоконтент и выпустить товары, которые активируют в ней какой-нибудь навык. Люди получат новый интересный контент, а бизнесы — доступ к многомиллионной аудитории «Алисы». Обучить ее новым навыкам можно через платформу «Яндекс.Диалоги». Опробовать новые возможности уже можно на примере навыка книжного сервиса «Литрес» и совместного проекта «Яндекса» и Disney — «Холодное сердце».

В рамках проекта «Яндекса» и Disney были выпущены фигурки персонажей из анимационного фильма «Холодное сердце». Купив такую игрушку, ребенок сможет активировать в «Алисе» голосовой квест, созданный командами Disney и «Яндекса» по мотивам этого мультфильма. В фигурки вшивается музыкальный токен: услышав его, «Алиса» открывает доступ к квесту с персонажем. Ребенок пускается в виртуальное путешествие: отвечает на вопросы, сочиняет вместе с «Алисой» истории и влияет на жизнь персонажа игрушки. Фигурки с героями «Холодного сердца» уже доступны в продаже.

В «Алису» теперь можно интегрировать аудиокниги, подкасты, музыку и любой другой аудиоконтент. Пользователи смогут голосом включать и перематывать треки, делать тише или громче. Это очень удобно, например, когда убираешься или готовишь еду. Книжный сервис «Литрес» создал навык, дающий пользователю возможность включать аудиокниги, приобретенные в сервисе, а также более 8 тыс. бесплатных произведений и подкастов из каталога. Поскольку «Яндекс.Диалоги» позволяют синхронизировать разные устройства, человек может начать прослушивание в приложениях «Литреса», а продолжить — через умную колонку с «Алисой». Пока новый навык работает в бета-версии.

Чтобы добавить в «Алису» свой контент или квест, который запускается с помощью предметов реального мира, нужно подать заявку через сайт «Яндекс.Диалогов». Команда «Алисы» подскажет, как реализовать идею. Игрушки и другие товары для общения с помощником будут размещены на «Яндекс.Маркете» — в разделе «Работает с Алисой».

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