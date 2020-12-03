ВТБ начал выпускать цифровые кредитные карты

С 3 декабря 2020 г. клиенты ВТБ могут оформить предодобренную цифровую кредитную карту в «ВТБ Онлайн» и, не посещая офиса банка, начать пользоваться ей для совершения покупок и других повседневных операций.

Оформление цифровой кредитной карты доступно в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» и занимает всего несколько минут. Клиент может самостоятельно выбрать платежную систему, вид карты – классическую «Карту возможностей», с опцией кэшбэк или Travel (для владельцев пакета услуг «Привилегия») – и задать кредитный лимит. Сразу после онлайн-заключения кредитного договора выпущенную цифровую карту можно загрузить электронный кошелек на смартфоне и оплачивать ей все покупки и услуги. Посещать отделение банка не нужно.

«ВТБ начал выпуск цифровых карт еще в 2019 г., на первом этапе – дебетовых. Нынешний год показал высокий спрос на них: объем эмиссии превысил 250 тыс. штук, и уже 5% всех карт ВТБ выпускает полностью в цифровом формате. Наша цель – через два года довести этот показатель до 40%. Это значительно сэкономит время клиента – чтобы воспользоваться кредитными средствами, уже не нужно будет посещать отделение банка и подписывать бумажные документы. Кроме того, отказ от выпуска лишнего пластика и бумажных документов благотворно повлияет на экологическую обстановку, что является стратегической задачей нашего банка», – сказал Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.

Ранее ВТБ представил для своих клиентов полностью новый мобильный банк. «ВТБ Онлайн» стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 г. банк планирует увеличить число активных пользователей «ВТБ Онлайн» в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.