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«Транстелеком» внедряет мониторинг и тепловизионный контроль в зданиях СЖД

Интеграция Инфраструктура

«Транстелеком», провайдер цифровых сервисов, начал внедрение системы мониторинга на объектах Северной железной дороги. Проект, реализуемый по итогам конкурсной процедуры, предусматривает установку терминалов распознавания лиц и оборудования для измерения температуры тела человека на турникетах административных зданий Северной железной дороги.

Оборудование не только измеряет температуру, но и проверяет наличие маски и распознает лицо. Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, наличии у них масок, соответствии лица данным пропуска выводятся на отдельный монитор наблюдателя и накапливаются в реестрах событий.

Любое несоответствие, будь то повышенная температура, отсутствие маски или человек, не имеющий допуск на объект, блокирует вход и фиксируется. При отсутствии маски подается сигнал – напоминание. Предусмотрена возможность голосового оповещения о повышенной температуре. Помимо этого, ведется учет рабочего времени и данные передаются в кадровую службу с возможностью фиксации отклонения от графика сотрудников, находящихся на удаленной форме работы, в отпуске или на больничном.

От присутствующих на рынке аналогов система отличается возможностью быстро интегрироваться с системами контроля удаленного доступа отечественного производства, которыми в преимуществе оснащены российские предприятия. При этом не требуется смена вендора, что позволяет качественно модернизировать системы с экономией денежных средств заказчика. Принципиальным отличием является применение тепловизора, а не пирометра, который имеет высокую погрешность в показаниях. Тепловизоры работают на базе неохлаждаемого микроболометрического матричного детектора на основе оксида ванадия. Фактическое расстояние от камеры до объекта измерения составляет до 2 метров в отличии от конкурентных предложений, дистанция измерения у которых не превышает 1 метра. Температура измеряется по 13 точкам на лице, при этом выбирается максимальный показатель.

Интеграция с пропускной системой позволяет распознавать лицо и по 80 параметрам сравнивать с личными карточками сотрудников. Внутренняя память позволяет хранить 50 тыс. изображений и 100 тыс. событий. Предусмотрена возможность передавать видеоряд в комплексную систему безопасности объекта.

«Система контроля доступа с функцией тепловизионной диагностики станет эффективным инструментом профилактики коронавирусной инфекции наряду с уже принимаемыми мерами дезинфекции и социальной дистанции. Также она позволит нам отказаться от пластиковых карт и традиционных считывателей у входного турникета. Сейчас мы уже успешно протестировали возможности одновременной работы функций термометрии, контроля наличия маски и распознавания лиц сотрудников. Следующим шагом станет интеграция видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом и охранно-пожарных систем в единый комплекс безопасности объектов СЖД», – сказал начальник Северной железной дороги Валерий Танаев.

«Потенциал, заложенный в передовых разработках компаний по производству оборудования и программного обеспечения, опыт, возможности и доказанное качество выполнения работ компанией «Транстелеком» позволяют применить новейшие системы контроля доступа в различных отраслях: от сельского хозяйства до объектов оборонной промышленности. Предприятия, принявшие решение о сотрудничестве с компанией «Транстелеком», получают готовые решения по индивидуальным потребностям. Вместе с продуктом, партнеры приобретают многолетний опыт, квалифицированный подход и ответственное отношение специалистов», – сказал советник генерального директора компании «Транстелеком» Вадим Скрипник.

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