«Яндекс.Маркет» запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей

«Яндекс.Маркет» запустил на сервисе прямые трансляции, во время которых магазины и производители товаров могут самостоятельно или с помощью блогеров рассказывать о своих товарах.

Первые стримы запустились на десктопной и мобильной версиях сайта «Маркета», а ведущими стали блогеры «Яндекс.Дзена». Во время эфира они общаются со зрителями в чате и могут давать скидку на товары партнера. Блогеры «Дзена» делятся своим опытом и рекомендациями, в живой манере рассказывают и показывают то, что понятно и полезно для потребителей. Лучше всего рассказать о товаре может тот, кто сам им пользуется, — на этом принципе строится социальная коммерция на платформе.

В будущем «Маркет» планирует развивать промоинструменты, доступные партнерам во время прямых эфиров. Например, возможность дарить покупателю подарок к заказу или установить специальную цену на товар для первых покупателей. Также «Маркет» хочет увеличить аудиторию трансляций за счет интеграции с другими сервисами экосистемы «Яндекса». Планируется, что эфиры будут проводиться на платформе «Яндекс.Дзена», аудитория которого составляет 19 млн человек в день.

«Прямой эфир — эффективный инструмент для увеличения продаж, повышения знания о бренде и лояльности к нему. Кроме того, у партнера остается запись трансляции. Однако этим инструментом нужно уметь пользоваться: надо делать качественный вовлекающий контент, грамотно подбирать товары для трансляций, найти подходящего ведущего, который может общаться с аудиторией через экран. Магазин может взять в помощники блогера, профессионального ведущего или освоить трансляции самостоятельно. Со всем этим мы в будущем будем партнеру помогать», — отметил Дмитрий Зимин, менеджер продукта live-commerce «Яндекс.Маркета».

Среди брендов, которые вместе с блогерами «Яндекс.Дзена» уже успешно провели трансляции на «Маркете», — Sokolov, Toplash, Lego, Lion, Honor, Frudia, Jardin. Прямые эфиры на «Маркете» проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В следующем году провести трансляцию можно будет через личный кабинет партнера, а пока для этого бренду или магазину необходимо обратиться к своему менеджеру на «Маркете».