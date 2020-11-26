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Softline стала организатором конференции о цифровизации финансового рынка в РФ

VMware

Цифровая трансформация стала главным трендом развития банковских продуктов и услуг в 2020 г.. Пандемия ускорила процесс преобразований и обеспечила условия для продвижения цифровых сервисов среди клиентов банков. Курс на перевод работы в онлайн формат позволил банкам и их клиентам открыть новые возможности искусственного интеллекта, блокчейна, открытых API, удаленной идентификации, облачных сервисов, Big Data и других передовых решений. Участники мероприятия в рамках докладов и живой дискуссии обсудили, какие технологии сегодня наиболее востребованы в финансовом секторе, как трансформируются банки в соответствии с новыми вызовами времени и как эти изменения влияют на рынок новых технологий.

С приветственным словом к участкам конференции выступил глобальный генеральный директор Softline Сергей Черноволенко. «Этот год научил нас быстро реагировать на вызовы рынка, оценивать текущую ситуацию без права на ошибку и оперативно принимать взвешенные решения. Я вижу, что ежедневно клиентские сервисы сменяют друг друга десятками и сотнями. Но при этом количество запросов на все новые сервисы продолжает расти. Ранее эту потребность можно было удовлетворить исключительно наращиванием мощностей инфраструктуры. Сейчас же мы должны уметь оперативно трансформировать и масштабировать не только мощности, но и всю систему целиком. А это и значит — осуществлять цифровую трансформацию. Softline, являясь глобальной международной компанией, аккумулирует передовой опыт в области цифровой трансформации и кибербезопасности по всему миру. Мы реализуем проекты с нашими заказчиками из банковского сектора в России, СНГ и Дальнем Зарубежье. Наши специалисты и эксперты партнеров готовы делиться полученными знаниями с представителями российского финансового сектора и помогать им в трансформации их бизнеса».

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