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На портале поставщиков появился «умный» интерфейс

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ДИТ Москвы сообщил о том, что главная страница платформы теперь меняется в зависимости от типа пользователя. Посетители видят ту информацию, которая будет для них наиболее полезна и актуальна.

Портал поставщиков становится удобнее и доступнее для участников госзакупок. Чтобы посетители могли легко ориентироваться на платформе, для разных категорий пользователей разработаны свои варианты оформления главной страницы и навигации. Так, если посетитель портала еще не авторизован, он увидит основную информацию о сайте, сможет выбрать свой будущий статус заказчика или поставщика и перейти к регистрации. Авторизованному поставщику «умный» интерфейс порекомендует переход к закупкам, а заказчику – к каталогу продукции.

Раньше главная страница имела единый интерфейс. На ней находились меню и основная лента с блоками. В них новым пользователям, закупщикам и поставщикам приходилось искать необходимые сведения.

«Общая концепция портала поставщиков заключается в том, чтобы обеспечить пользователям простое и понятное участие в закупочном процессе. Под эту задачу разрабатывается и функционал, и визуальное оформление, и пользовательские сценарии. Обновление интерфейса и размещение целевого контента помогают участникам уверенно чувствовать себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентироваться в информации и быстро совершать необходимые действия», – рассказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Обновления коснулись и основного меню платформы, оно - единое для всех категорий пользователей. В нем отображаются основные разделы, необходимые для организации работы на Портале. Теперь оно структурировано и представлено в виде списка разделов, а всплывающие окна с подразделами облегчают поиск нужной категории. Так, раздел «Каталог товаров» поможет выбрать необходимую продукцию. В отдельном блоке собраны планы и графики закупок. Раздел «Единый реестр закупок» объединяет котировочные сессии, конкурентные процедуры, B2B и закупки по потребностям. Результаты закупок по всем направлениям размещены в «Контрактах». Информацию о поставщиках и заказчиках можно найти во вкладке меню «Организации». Карта регионов, регламент, мероприятия и общественные обсуждения, центр поддержки и другие справочные сведения находятся в разделе «Дополнительная информация».

В дальнейшем планируется расширять набор инструментов для поставщиков и заказчиков.

«Функционал портала постоянно развивается, адаптируется под новые задачи поставщиков и заказчиков, интерфейс становится удобнее для всех участников закупочных процедур. Совершенствование платформы обеспечивает прозрачность процессов, повышает эффективность и конкуренцию в сфере закупок. Мы видим, что не только растет общее число контрактов и зарегистрированных поставщиков, но и их активность находится на высоком уровне: в этом году конкуренция в котировочных сессиях на портале составляет в среднем семь участников на закупку», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с интернет-ресурсом работают почти 200 тысяч поставщиков со всей страны и заказчики из 36 регионов России. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит свыше 830 тысяч наименований.

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