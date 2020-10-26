«Диасофт» создал решение для упрощения подготовки, проверки и публикации налоговой отчетности

Digital Q «Система налогового мониторинга» – новое решение «Диасофт» для автоматизации процессов сбора данных при взаимодействии с ФНС России. Инструмент призван значительно упростить взаимодействие подотчетных организаций с налоговыми органами за счет оптимизации процессов подготовки, проверки и публикации налоговой отчетности.

Режим налогового мониторинга предусматривает возможность удаленного доступа к данным учета и налоговым декларациям, которые финансовая организация регулярно, в соответствии с регламентом информационного взаимодействия, предоставляет в налоговую инспекцию в электронном виде. Такой режим работы способствует формированию достоверной отчетности в достаточных объемах, избавляет от затрат на бумажные документы, дополнительные запросы для расшифровки данных и организацию работы выездных инспекций.

В помощь клиентам, подключенным к режиму налогового мониторинга, компания «Диасофт» разработала новый продукт «Система налогового мониторинга» на платформе развития бизнеса Digital Q Analytics & Reporting Solutions, который автоматизирует процессы сбора данных по каждому виду налогов, по всем декларациям и показателям, аккумулирует пакеты информации из различных источников в едином файле для предоставления в налоговый орган.

Функциональные возможности нового решения обеспечивают автоматическую загрузку исходных данных в систему и их подготовку для публикации – с разделением прав доступа к функциональным блокам и соблюдением всех требований информационной безопасности. В продукте реализованы рабочие места оператора финансовой организации и налогового инспектора, интерфейс онлайн-доступа к учетным документам, декларациям и расшифровкам показателей, опубликованным на странице подотчетной организации, а также сервис просмотра ленты новостей портала налогового мониторинга (публикация очередного информационного пакета, сведения о технических работах на портале и т.п.). Доступен также чат для обмена сообщениями между налоговым инспектором и сотрудником финансовой организации, например, с целью уточнения предоставленных данных.

Используя решение Digital Q «Система налогового мониторинга», клиенты «Диасофт» получат возможность оперативно уточнять информацию по конкретным сделкам, быстро отвечать на возникающие у налогового инспектора вопросы в процессе проверки отчетов, своевременно корректировать показатели, обеспечивая полноту и непротиворечивость информации для налоговой декларации.

С 2020 г. все продукты «Диасофт», включая линейку FLEXTERA BI, объединены под брендом Digital Q.