Accenture представила итоги исследования о культуре гендерного равенства в ИТ

По данным исследования Accenture и международной некоммерческой организации Girls Who Code, культура равенства способна удвоить количество женщин в ИТ за 10 лет.

Girls Who Code – международная некоммерческая организация, занимается устранением гендерного неравенства в области ИТ. Она предоставляет девушкам 13-17 лет необходимые знания и ресурсы, чтобы стать достойными конкурентами мужчин в сфере технологий.

С момента создания Girls Who Code в 2012 году, с инициативой познакомились 500 млн человек. 300 тыс. женщин прошли обучающие и развивающие программы. Выпускницы программы Girls Who Code студенческого возраста заканчивают вузы по специальностям в области компьютерных наук в 15 раз выше среднего показателя по США.

Исследование «Перезапуск технологической культуры» (Resetting Tech Culture) проводилось в США с февраля по июль 2019 года. В нем приняли участие 1900 женщин, занятых в ИТ-сфере, а также 500 HR-менеджеров и 2700 студенток колледжей. Эксперты анализировали путь женщин в области ИТ от этапа обучения до середины карьеры. Существует множество причин, по которым женщины отказываются от карьеры в области ИТ. Но больше всего респондентов (37%) называют культуру компании основной причиной ухода из сферы информационных технологий.

Исследование демонстрирует – если бы во всех компаниях был такой уровень инклюзивной культуры, как у 20% лидеров, это уменьшило бы ежегодный отсев женщин из ИТ на 70%. В исследовании представлены шаги проведения культурной перезагрузки, которая может иметь далеко идущий положительный эффект.

Прежде всего, исследование отмечает большой разрыв между ожиданиями руководителей в области HR в отношении культуры их организации и фактическим положением дел, с которым женщины сталкиваются на работе.

По данным исследования, 45% HR-руководителей уверены, что женщинам легко строить карьеру в ИТ. Только 21% женщин согласен с ними. В то же время только 38% руководителей высшего звена считают, что создание более инклюзивной культуры эффективно для удержания и продвижения женщин в сфере информационных технологий.

«В последние три года наше исследование выявило три ключевых критерия развития инклюзивной культуры: смелое руководство, комплекс шагов по развитию культуры равенства и благоприятная среда, расширяющая права и возможности сотрудников. Чем больше внимания уделяется этим моментам, тем больше вероятность того, что женщины будут процветать в ИТ, - сказала Кэтрин Росс (Kathryn Ross), руководитель направлений Open Innovation и программы Black Founders Development в Accenture Ventures. - Создание инклюзивных колледжей, компаний и организаций – выигрышная стратегия, направленная на удержание и продвижение женщин в области технологий и экономике в целом».

«У Girls Who Code около 80 000 выпускниц студенческого возраста, и это число в ближайшие годы будет постоянно расти, пополняя глобальный штат ИТ- специалистов. Благодаря партнерству с Accenture мы можем предоставить компаниям и колледжам план конкретных шагов по удержанию и продвижению женщин в штате ИТ-компаний. Первый шаг - создание инклюзивной культуры», - отметила Решма Сауджани (Reshma Saujani), основатель и генеральный директор Girls Who Code.

Авторы исследования приводят 5 шагов, которые увеличат число молодых женщин в ИТ до 1,4 млн к 2030 году. Создайте метрики: установите цели по вовлечению женщин в ИТ-сферу и требуйте их достижения от руководителей. Содействуйте равноправию сотрудников-родителей: поощряйте сотрудников-родителей брать отпуска по уходу за ребенком. Обеспечьте подкрепление: предоставьте женщинам целевую поддержку на рабочем месте, включая наставников, спонсоров и ресурсы коллег. Заложите в основу творческий подход: награждайте сотрудников за креативность и инновации, так как многие женщины, приходящие в ИТ, стремятся реализовать себя и изменить мир к лучшему. Обеспечьте инклюзивное сетевое взаимодействие: планируйте развитие коммуникаций с коллегами и старшими руководителями, давая возможность участия в активностях любому сотруднику.

«В России исторически девушек в ИТ гораздо больше, чем на Западе. Многие успешные российские проекты по цифровой трансформации женщины вели минимум на операционном уровне, а максимум – на уровне руководства, - отметила управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева. – В нашу компанию в последнее время приток женщин увеличился, он составляет более 40% от общего числа молодых специалистов».

По ее словам, Accenture в России предоставляет равные возможности и девушкам, и молодым людям, компания выбирает людей по знаниям и умениям, не стараясь удерживать какие-то фиксированные метрики найма «для галочки».

«Проблема не в найме, а в сохранении молодых специалисток для ИТ. Социальные предрассудки все еще актуальны. Некоторые сотрудницы выбирают воспитание детей, жертвуя профессиональной карьерой. Мы же стараемся создать среду, в которой можно совмещать и то, и другое. Например, вовлекая детей в уроки программирования, либо обеспечивая гибкий график работы для мам. Важно поддерживать уверенность и мотивацию к дальнейшему профессиональному росту женщин», - отметила Мария Григорьева.