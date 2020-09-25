Серийное производство станций Wi-Fi WOP-2ac-LR2 и WB-2P-LR2

ЭЛТЕКС запустил в серийное производство базовые станции беспроводного широкополосного доступа WOP-2ac-LR2 и абонентские станции WB-2P-LR2. Оборудование предназначено для организации беспроводной связи в небольших населенных пунктах и частных постройках. Устройства работают в частотном диапазоне 2,4 ГГц, дальность действия станций при использовании секторных антенн составляет 3 км. Абонентская станция WB-2P-LR2 имеет интегрированную секторную антенну 10,5 дБи и запитывается от РoЕ-инжектора 24В.

Основные характеристики:

Устройства разработаны на базе Realtek chipset

Поддержка 802.11b/g/n (2.4G Wi-Fi)

Радиоинтерфейс с поддержкой MIMO 2x2

Мощность передатчика до 26 дБм

WB-2P-LR2

Станции способны соединяться по схеме «точка-точка» (радиомост). Решение позволит подключать удаленные объекты или разворачивать беспроводную инфраструктуру на площадях у корпоративных заказчиков на расстоянии 3 км. Данная схема работы подойдет для организации беспроводной сети в аэропортах, складах, а также для подключения удаленных цехов производства.