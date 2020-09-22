«Информзащита» будет поставлять решения Tenable

«Информзащита» заключила партнерское соглашение с дистрибьютором «Тайгер Оптикс» на поставку решений компании Tenable, одного из лидеров в сфере оценки защищенности и выявления уязвимостей традиционной ИТ-инфраструктуры, мобильных и облачных сред, контейнеров/ DevOps/ CI/CD, а также АСУ ТП и интернета вещей (IoT).

Комплексный подход к кибербезопасности компании Tenable позволяет заказчикам получать актуальную оценку состояния своей инфраструктуры и предпринимать своевременные действия для защиты критических активов. Продукты Tenable используют более 2 млн пользователей и более 30 тыс. организаций по всему миру, в том числе сотни компаний в России и СНГ.

«Тайгер Оптикс» является дистрибьютором Tenable в России и странах СНГ, и поставляет решения, которые помогают компаниям снижать риски, связанные с информационными технологиями, и защищать данные на всем протяжении корпоративной инфраструктуры. Передовые технологии лучших вендоров и компетенции экспертов «Информзащиты» дают нашим клиентам тот уровень услуг, который позволяет защищать самые разные по уровню и масштабу информационные системы.

«Мы очень рады сотрудничеству с компаниями "Тайгер Оптикс" и Tenable, так как заинтересованы предоставлять нашим клиентам лучшие в своем классе решения. Мы тщательно отбираем вендоров и дистрибьюторов, предпочитая останавливаться только на тех, кто понимает насущные потребности заказчиков и работают с лидерами инноваций рынка информационной безопасности», – сказал Алексей Сова, директор по маркетингу «Информзащиты».

«"Тайгер Оптикс" приветствует "Информзащиту" в качестве партнера Tenable и надеется на долгосрочное сотрудничество. Специалисты компании получили все необходимые компетенции и ресурсы вендора для осуществления предпродажных консультаций, работ по внедрению и технической поддержки продуктов Tenable», – отметил Никита Сильченко, генеральный директор компании «Тайгер Оптикс».