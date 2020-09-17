Cisco представила итоги сетевой академии 2019/2020 учебного года

Cisco объявила о начале нового учебного года в сетевой академии Cisco и подведении итогов 2019/2020 года. В завершившемся учебном году, несмотря на пандемию, обучение прошли почти 40 тысяч человек, общее количество «студентов» сетевой академии Cisco в России превысило 174 тысячи. Начавшийся 2020/2021 год будет отмечен рядом важных изменений в учебном процессе, которые нацелены на повышение эффективности образовательных программ.

Начало нового учебного года – время подведения итогов и построения планов на будущее. Так, 2019/2020 год стал началом важных трансформаций в программе сетевой академии Cisco и наметил траекторию её развития. В его течение всё чаще слушателями становились представители разных возрастных групп: ученики старших классов школ, лицеев и гимназий, студенты первых курсов колледжей, техникумов и университетов. Это в очередной раз подтверждает заинтересованность молодых людей в специальностях, связанных с ИТ.

«Эпоха цифровой трансформации предъявляет все больше требований к профессиональной подготовке ИТ-специалистов: этим объясняется рост востребованности программы Сетевой академии Cisco. В результате 2019/2020 году обучение прошли на 10 тысяч больше человек, чем годом ранее. Помимо этого, увеличение числа слушателей связано и с ростом доступности удаленного обучения в условиях пандемии. Так, платформа для совместной и удаленной работы Cisco Webex и онлайн-платформа netacad.com позволили без особых технических трудностей перевести учебный процесс в цифровую среду. Мы уверены, что многие из наших учеников продолжат развитие в сфере ИТ, а значит, мы можем надеяться на увеличение количества квалифицированных кадров для цифровой экономики», - сказал Дмитрий Разумовский, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Cisco в России.

В 2019/2020 учебном году стало больше и самих академий: были открыты 37 новых академий в 24 городах. Кроме того, до пандемии прошел ряд мероприятий для инструкторов сетевых академий Cisco, которые объединили несколько сотен преподавателей школ, колледжей и университетов. Был организован Всероссийский онлайн-форум Сетевой академии Cisco, где обсуждались вопросы цифровизации образования и то, как важно наладить эффективные системы дистанционного обучения. Также состоялись международные соревнования «Траектория будущего» с двумя номинациями Cisco: «Сетевые технологии» и «Кибербезопасность», победителями и призёрами в обеих номинациях стали слушатели сетевой академии. А под конец года прошел турнир по сетевым технологиям Cisco NetRiders 2.0, собравший более 400 участников со всей страны – среди победителей также были ученики Сетевой академии.

В 2020/2021 учебном году сетевая академия продолжит развитие в направлении дистанционного обучения и предложит ряд нововведений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Во-первых, платформа Cisco Webex будет все активнее применяться для обеспечения удаленных образовательных процессов, что позволит сделать Академию доступной для еще большего количества слушателей. Во-вторых, слушатели и инструкторы смогут изучать курсы на обновлённой платформе netacad.com. Новая версия включает в себя редизайн интерфейса, упрощение навигации и больше возможностей организовывать образовательный процесс. Уже в сентябре в обновлённой версии можно будет изучать 10 курсов, в том числе курсы из блока «Карьера»: «Введение в сети» и «Коммутация, Маршрутизация и Основы беспроводных сетей». И в-третьих, в новом году будет сделан большой фокус на актуализации и распространении двух новых курсов: DevNet Associate и CCNA 7.0. Их прохождение поможет подготовиться к соответствующим индустриальным сертификациям и, как следствие, значительно усилить позиции слушателей на ИТ-рынке.

Сетевая академии Cisco – программа фундаментальной подготовки будущих ИТ-специалистов в области сетей передачи данных, кибербезопасности, системного администрирования, программирования и интернета вещей. Сегодня в мире – свыше 12 000 академий, за 22 года участниками программы стали почти 10 млн человек. В России на базе школ, колледжей и вузов действуют более 300 академий Cisco, в которых преподают более 560 сертифицированных инструкторов. Общее число людей, прошедших обучение в академии в России, превысило 174 тысячи человек.