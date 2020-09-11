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Сбербанк внедрил новую технологию оплаты на пригородных поездах

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк объявил о том, что более 100 единиц подвижного состава пригородного сообщения Северо-Западной пригородной пассажирской компании подключились к новой технологии оплаты проезда с помощью банковских карт, которая работает стабильно на протяжении всего маршрута следования электропоезда независимо от устойчивости сотовой связи.

При этом пассажиры могут оплатить проезд любым удобным для них способом: наличными или банковскими картами, подключенными к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые позволяют совершать оплату смартфонами и другими устройствами с использованием NFC-технологии.

Новый способ оплаты доступен на всех маршрутах Московского направления.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Вместе со своими партнёрами мы постоянно работаем над доступностью услуг и повышением комфорта обслуживания. Данный проект – ещё один тому пример. И мы уже видим высокую востребованность нового сервиса. Только за первую неделю работы им воспользовалось более 4,5 тысяч пассажиров, оплатив проезд в общей сложности на сумму полмиллиона рублей. До конца года мы планируем переоснастить еще 100 вагонов востребованных направлений».

Генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Виталий Григорьев отметил: «Основная цель внедрения подобных сервисов - создать максимальные удобства для пассажиров – возможность выбрать удобный способ оплаты и сэкономить время, это позволяет повысить лояльность пассажиров, для которых цифровые технологии стали уже привычным атрибутом».

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