Технологии Mail.ru Cloud Solutions помогут искать пропавших людей по всей России

Платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) помогла добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» масштабировать картографические сервисы для поиска людей на всю Россию. Благодаря этому региональные волонтеры получат больше возможностей для эффективного изучения местности.

Проект «Лизаалерт» использует цифровые технологии для работы с картами и маршрутами. Поисковые отряды получают специально разработанные картографами комплекты планов местности, и все участники поисково-спасательных операций получают навигаторы, которые фиксируют путь, пройденный волонтером. Большой объем картографических данных о маршрутах и истории поиска аккумулируется на веб-ресурсе LA Track, где после обработки информации автоматически формируются поисковые гипотезы, которые используют координаторы групп для оформления тактики поиска. Для развертывания сервиса в 2019 г. были использованы ресурсы облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Лизаалерт» постоянно развивается: к движению присоединяются новые волонтеры из разных регионов, за помощью обращается все больше людей. Сегодня одновременно может проходить до 30 поисковых мероприятий в день, в которых участвует до 300 человек. Поэтому в отряде было принято решение масштабировать возможности сервиса LA Track, который успешно зарекомендовал себя в московском подразделении, на всю страну. Для решения этой задачи платформа MCS предоставила дополнительные мощности — количество виртуальных машин для обработки данных увеличилось с 5 до 12.

Благодаря поддержке Mail.ru Cloud Solutions региональные отделения «Лизаалерт» впервые получили возможность использовать картографические сервисы, которые помогают сократить время поиска — критически важный ресурс для спасения жизней. Облачные решения позволили повысить эффективность работы по всей России без увеличения штата ИТ-специалистов. Ресурсы партнера также будут задействованы для обучения нейронной сети, которая будет автоматически распознавать пропавших людей на снимках труднодоступных мест, сделанных квадрокоптерами. Сформировать базу для нейросети помогает краудсорсинговая платформа, на которой волонтеры вручную отмечают пропавших.