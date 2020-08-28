Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Технологии Mail.ru Cloud Solutions помогут искать пропавших людей по всей России

Облака Маркет

Платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) помогла добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» масштабировать картографические сервисы для поиска людей на всю Россию. Благодаря этому региональные волонтеры получат больше возможностей для эффективного изучения местности.

Проект «Лизаалерт» использует цифровые технологии для работы с картами и маршрутами. Поисковые отряды получают специально разработанные картографами комплекты планов местности, и все участники поисково-спасательных операций получают навигаторы, которые фиксируют путь, пройденный волонтером. Большой объем картографических данных о маршрутах и истории поиска аккумулируется на веб-ресурсе LA Track, где после обработки информации автоматически формируются поисковые гипотезы, которые используют координаторы групп для оформления тактики поиска. Для развертывания сервиса в 2019 г. были использованы ресурсы облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Лизаалерт» постоянно развивается: к движению присоединяются новые волонтеры из разных регионов, за помощью обращается все больше людей. Сегодня одновременно может проходить до 30 поисковых мероприятий в день, в которых участвует до 300 человек. Поэтому в отряде было принято решение масштабировать возможности сервиса LA Track, который успешно зарекомендовал себя в московском подразделении, на всю страну. Для решения этой задачи платформа MCS предоставила дополнительные мощности — количество виртуальных машин для обработки данных увеличилось с 5 до 12.

Благодаря поддержке Mail.ru Cloud Solutions региональные отделения «Лизаалерт» впервые получили возможность использовать картографические сервисы, которые помогают сократить время поиска — критически важный ресурс для спасения жизней. Облачные решения позволили повысить эффективность работы по всей России без увеличения штата ИТ-специалистов. Ресурсы партнера также будут задействованы для обучения нейронной сети, которая будет автоматически распознавать пропавших людей на снимках труднодоступных мест, сделанных квадрокоптерами. Сформировать базу для нейросети помогает краудсорсинговая платформа, на которой волонтеры вручную отмечают пропавших.

Другие материалы рубрики

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

«Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку

CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными

«Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций

Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"