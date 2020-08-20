Минкомсвязи отобрало банки для программы льготных кредитов цифровой трансформации компаний

Минкомсвязи России выбрало банки, которые будут участвовать в программе льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программного обеспечения. Список банков опубликован на официальном сайте министерства.

Программа, пишет ТАСС, предполагает выдачу компаниям, желающим проводить цифровую трансформацию, кредитов под льготный процент. На такие преференции могут претендовать как компании с госучастием, так и частные, а основное условие для получения кредита – средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд руб. и до 10 млрд руб. – на программы, включающие несколько проектов.

Так, для участия в программе были выбраны госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк и ВТБ. Они получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязи и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Проект по господдержке программ цифровой трансформации компаний продлится до 2024 г. включительно.