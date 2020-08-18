Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500%

В ассортименте продуктов «1С-КПД» произошло пополнение: появился модуль «ДОКНЕТ» для «1С:Документооборот». Он позволяет быстро распознавать печатные документы и автоматически заполнять их карточки в СЭД. «ДОКНЕТ» ускоряет рутинный процесс занесения документов в систему в десять раз, позволяя выполнить ввод накладной в 150 позиций всего за две с половиной минуты.

«ДОКНЕТ» работает следующим образом: модуль производит оптическое распознавание отсканированного документа, после чего он вносит распознанные данные в нужные поля карточки документа в СЭД. Система распознавания «ДОКНЕТ» работает на движке ABBYY FlexiCapture, что позволяет осуществлять распознавание текста на одной странице за семь секунд с точностью распознавания в 99,7%. Базовая версия модуля может распознавать бухгалтерские (ТОРГ-12, УПД, Счет-фактура, Счет, Типовой Акт 1С и т.д.) и кадровые документы (СНИЛС, ИНН, Паспорт РФ, Диплом и т.д.). Если пользователю необходимо на постоянной основе распознавать документы, то на стадии внедрения «ДОКНЕТА» можно разработать дополнительные шаблоны. Модуль представляет собой оболочку для «1С:Документооборот», «ДОКНЕТ» можно быстро установить и обновить, никак не затронув саму конфигурацию.

Модуль «ДОКНЕТ» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» от компании 1С. Это означает, что модуль официально признан дополнением для «1С:Документооборот».