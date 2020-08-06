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X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру «Ленгипронефтехима»

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«Х-Com Санкт-Петербург» завершила проект развития информационной системы компании «Ленгипронефтехим» – одного из крупнейших в стране научно-исследовательских учреждений по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В ходе проекта рабочие места сотрудников института оснащены компьютерами и увеличена емкость системы хранения данных.

Проектная команда X-Com проанализировала требования, предъявляемые к оборудованию системой автоматизированного проектирования AVEVA и программными решениями, применяемыми инженерами «Ленгипронефтехима» для технологических, конструкторских и механических расчетов. На основании полученных данных составлены детальные спецификации оборудования и разработан технический проект.

Для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило и поставило компьютеры, наиболее полно соответствующие требованиям программного обеспечения заказчика. Одновременно это позволило обеспечить наилучшее соотношение их цены и производительности. Для расширения емкости серверной системы хранения данных в состав решения был включен дисковый массив HPE. Выполнены все необходимые работы по интеграции решения в инфраструктуру предприятия.

Выбор подрядчика проекта производился на основании открытого конкурса. При рассмотрении заявок заказчик уделял внимание оценке экспертизы кандидатов в области информатизации научно-исследовательских и производственных предприятий. Большинством голосов участников конкурсной комиссии победителем была признана компания X-Com, подтвердившая свою экспертизу развитым проектным портфолио, а также предложившая наилучшие условия выполнения проекта и последующего обслуживания решения.



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