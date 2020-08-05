Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

ВТБ зафиксировал всплеск активности мошеннических сайтов

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

ВТБ зафиксировал всплеск активности фишинговых сайтов, которые имитируют работу настоящего банковского интернет-ресурса. Число выявленных в июле мошеннических порталов-двойников, выросло в 2,5 раза и превысило 50 адресов. Клиенты видят фейковые страницы при поисковых запросах, оставляют там свои банковские данные, чем пользуются мошенники, выводящие средства своих жертв со счетов через некоторое время.

Злоумышленники используют создаваемые ими сайты для получения персональных данных и доступа к средствам граждан. Всю необходимую информацию клиенты сообщают владельцам фейковых сайтов сами. Чтобы минимизировать подозрения в правонарушении, мошенники выводят средства со счетов клиентов, выжидая около недели. По каждому из выявленных случаев ВТБ проводит индивидуальную проверку и сотрудничает с правоохранительными органами. ВТБ также на постоянной основе проводит работу с поисковыми системами для удаления подобных мошеннических сайтов из результатов поиска.

Специалисты ВТБ просят клиентов быть бдительными и перед вводом персональной финансовой информации в интернете проверять адреса сайтов. Ранее ВТБ уже сообщал основные правила, которые позволяют отличить адрес настоящего приложения ВТБ от мошеннического: правильный адрес сайта — online.vtb.ru, слова разделены точками; официальный сайт ВТБ online.vtb.ru указан в договоре клиента с банком и является единственным верным адресом; в адресной строке перед названием официального сайта «ВТБ-Онлайн» при нажатии мышкой на ссылку указано https://. Эти символы обозначают, что соединение с банком безопасно и происходит по зашифрованному протоколу связи.

Также ВТБ напоминает, что, если при переходе по ссылке на сайт браузер предупреждает об опасности и вероятности возможной кражи денег, рекомендуется закрыть вкладку и не вводить на данной странице никакие данные. Во многих браузерах встроена антивирусная защита, которая предупреждает посетителей об опасности перехода по сомнительным ссылкам.

Ранее в июне 2020 г. ВТБ предупреждал о появлении мошеннических сайтов-двойников. Кредитная организация фиксировала жалобы клиентов на мошеннические сайты, интерфейс которых напоминает банковские. В январе-мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений.

Другие материалы рубрики

Россиян обвинили в краже секретного досье британского министра

«Дыры» в Tor рассекречивают его пользователей. Tor не хочет их закрывать

Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов

«Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков

Добрый хакер раздает бесплатно миллионы записей из украденных баз данных

Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными