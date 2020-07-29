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Банк «Русский Стандарт» внедрил технологию бесконтактного заказа и оплаты в ресторанах

Интеграция Внедрения ИТ в банках Техника
, Текст: Эльяс Касми

Банк «Русский Стандарт» запустил технологию бесконтактного заказа по меню и оплаты счета в ресторанах с помощью «Kate tablet», обеспечив эквайринг в рамках инновационного сервиса.

Новый инструмент «Kate tablet» для ресторанов позволяет гостям на планшете, который размещен на столике, выбрать в меню понравившиеся блюда и сделать заказ без контакта с официантом. Оплатить счет и оставить чаевые также можно на планшете бесконтактно смартфоном или картой (с помощью NFC технологии).

Пока гости ожидают подачи блюд планшет можно использовать, например, чтобы занять детей играми или мультфильмами, включить видео, программы и многое другое.

Кроме того, на планшете установлена программа-помощник: ассистент «Кейт», которая окажет поддержку и помощь новым посетителям ресторана. Гости могут оставить отзыв об обслуживании в ресторане, поделиться своими впечатлениями с помощью планшета.

Администратор ресторана получит все отзывы гостей, а также будет видеть гибкую систему отчетов, сможет легко собирать и изучать статистику, чтобы оптимизировать расходы сети заведений.

Новый сервис уменьшает время ожидания и обслуживания клиентов. По расчетам разработчиков: новый сервис на 20-30% увеличивает продажи напитков и десертов; на 30% – оборот столов в пиковые часы, на 20% – количество чаевых и доход официанта. После внедрения инновационной технологии на 10% возрастает общий доход заведений, по расчетам экспертов «Kate tablet», что выводит использование сервиса на окупаемость в течение месяца.

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