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Konica Minolta выпустила устройство для распознавания запахов

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta представила на японском рынке новый гаджет Kunkun dental. Устройство обнаруживает запахи при помощи датчиков и технологии машинного обучения. Kunkun dental подходит для использования в стоматологических клиниках, а также домашнего ухода за зубами и полостью рта.

Устройство Kunkun dental работает на базе искусственного интеллекта при помощи алгоритма обнаружения запаха. Алгоритм адаптирован к запахам летучих соединений серы, а именно сероводорода, метилмеркаптана и диметилсульфида.

Для выявления запаха у человека берутся пробы дыхания. Подготовка к измерению занимает всего две минуты, ещё через минуту можно получить окончательный результат. Он отображается на экране подключенного к устройству планшета и демонстрирует, какое количество летучих соединений серы содержится в пробе. Гаджет имеет компактный размер и оснащен портативным зарядным устройством, поэтому его можно использовать в разных ситуациях и носить с собой.

Kunkun dental стало уже вторым устройством компании, разработанным для обнаружения запахов. Ранее два года назад Konica Minolta выпустила гаджет Kunkun Body. Он представлен в виде детектора, который подключается к мобильному телефону через мобильное приложение. Устройство присылает пользователю уведомление, если от него начинает исходить неприятный запах.

Разработка Kunkun dental проходила совместно с консультантами-стоматологами. Благодаря этому устройство позволяет выявлять факторы риска различных заболеваний полости рта. Однако Kunkun dental выступает в роли вспомогательного диагностического инструмента и не может быть использован как самостоятельное медицинское устройство.

Осенью компания планирует запустить сервис Kunkun X для количественной оценки всех типов запахов – от сигаретного дыма до запаха домашних животных. Сервис будет предоставлять объективные показатели в соответствии с потребностями клиентов. Также Kunkun X сможет быть использован для оценки эффективности действия дезодорантов и дезодорирующих материалов.



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