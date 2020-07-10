Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

ВТБ за период пандемии увеличил число удаленных рабочих мест в восемь раз

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

ВТБ на фоне связанных с пандемией COVID19 ограничений увеличил число удаленных рабочих мест в восемь раз – до более 32,5 тыс., в середине марта их было около 4000. Благодаря реализованным изменениям инфраструктуры более 20 тыс. сотрудников банка могут трудиться через виртуальные рабочие места одновременно.

Удаленное рабочее место предполагает наличие доступа сотрудников к специально выделенной банковской инфраструктуре. Для создания такого количества удаленных рабочих мест разных типов в зависимости от ролей сотрудников в отказоустойчивой схеме были установлены высокопроизводительные межсетевые экраны, которые способны обработать свыше 20 тыс. одновременных подключений пользователей банка, кроме того, совокупно на 20 Гб/с расширены каналы доступа в интернет. Также была модернизирована система защиты от DDoS-атак. За неделю были разработаны и внедрены новые способы безопасного удаленного доступа.

Более 95% сотрудников IT-блока были переведены на удаленный режим работы буквально в течение недели, при этом все запланированные изменения и обновления IT-систем банка были проведены в соответствии с планами.

«Пандемия коронавируса стала дополнительным стимулом для быстрой и качественной реализации стратегии цифровой трансформации ВТБ. Мы в кратчайшие сроки создали рабочие места для всех сотрудников, которые могли трудиться удаленно в соответствии с регламентном банка и требованиями безопасности», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live