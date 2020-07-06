Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Диасофт» вошел в десятку крупнейших в России поставщиков решений для анализа данных по версии CNews

Интеграция Бизнес-приложения

По данным рейтинга «Аналитика 3.0 2020», подготовленного агентством CNews Analytics, компания «Диасофт» снова вошла в топ-10 крупнейших поставщиков BI-решений по итогам 2019 г.

«Диасофт» три года подряд входит в десятку BI-поставщиков в России. В ежегодном рейтинге CNews компания соревнуется с разработчиками, имеющими разные объемы и специализации бизнеса, – от поставщиков решений для конкретных отраслей (как «Диасофт» – для финансового сектора) до кросс-отраслевых компаний.

2019 г. эксперты «Диасофт» характеризуют как «время законодательных изменений», которые касались различных видов отчетности: обязательной, налоговой, управленческой, МСФО и XBRL. Задачей компании было поддержать все новые требования в существующих бизнес-процессах банков – клиентов компании «Диасофт», своевременно предоставляя специализированные IT-решения.

«В 2019 г. мы были особенно востребованы клиентами как профессиональные технологические партнеры в проектах подготовки к исполнению новых требований законодательства. Спрос на внедрение BI-инструментов, а также на высококвалифицированных специалистов с релевантным опытом по-прежнему высокий, так как в эпоху цифровой трансформации успех базируется на точности подсчета и скорости обработки данных», – cказал Николай Макаревич, член правления, директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Одним из самых существенных законодательных изменений 2019 г., связанных с обязательной отчетностью, стало введение финализированного подхода расчета нормативов согласно Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И. «Диасофт» стал первым вендором, клиенты которого смогли сдавать отчетность по финализированному подходу сразу с момента вступления в силу законодательства.

Другие материалы рубрики

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live