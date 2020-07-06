«Диасофт» вошел в десятку крупнейших в России поставщиков решений для анализа данных по версии CNews

По данным рейтинга «Аналитика 3.0 2020», подготовленного агентством CNews Analytics, компания «Диасофт» снова вошла в топ-10 крупнейших поставщиков BI-решений по итогам 2019 г.

«Диасофт» три года подряд входит в десятку BI-поставщиков в России. В ежегодном рейтинге CNews компания соревнуется с разработчиками, имеющими разные объемы и специализации бизнеса, – от поставщиков решений для конкретных отраслей (как «Диасофт» – для финансового сектора) до кросс-отраслевых компаний.

2019 г. эксперты «Диасофт» характеризуют как «время законодательных изменений», которые касались различных видов отчетности: обязательной, налоговой, управленческой, МСФО и XBRL. Задачей компании было поддержать все новые требования в существующих бизнес-процессах банков – клиентов компании «Диасофт», своевременно предоставляя специализированные IT-решения.

«В 2019 г. мы были особенно востребованы клиентами как профессиональные технологические партнеры в проектах подготовки к исполнению новых требований законодательства. Спрос на внедрение BI-инструментов, а также на высококвалифицированных специалистов с релевантным опытом по-прежнему высокий, так как в эпоху цифровой трансформации успех базируется на точности подсчета и скорости обработки данных», – cказал Николай Макаревич, член правления, директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Одним из самых существенных законодательных изменений 2019 г., связанных с обязательной отчетностью, стало введение финализированного подхода расчета нормативов согласно Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И. «Диасофт» стал первым вендором, клиенты которого смогли сдавать отчетность по финализированному подходу сразу с момента вступления в силу законодательства.