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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новую версию облачного решения «Сквозные торги»

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На «Площадках АТИ», интегрированных с «Биржей грузоперевозок ATI.SU», обновлена функциональность механизма «Сквозные торги». С его помощью компании с большим объемом FTL-перевозок могут работать одновременно с тысячами перевозчиков и получать услугу по рыночной стоимости. В новой версии механизм стал полностью автоматизированным: появилась возможность копирования грузов и электронного документооборота по всей цепочке.

«Сквозные торги» помогают снизить цену автомобильной грузоперевозки за счет прозрачной конкуренции. Сейчас цена чаще всего определяется во время стандартных торгов по грузам (редукционов), при которых услугу по перевозке осуществляет тот, кто предлагает самую низкую ставку. Но снижение цены при этом чаще всего оказывается незначительным.

Проблема в том, что такие редукционы проводятся среди сравнительно небольшого количества проверенных экспедиторов, поэтому конкуренция оказывается недостаточной. Кроме того, сами экспедиторы вынуждены закладывать свою маржу с запасом, поскольку не могут знать заранее, по какой цене они смогут договориться с перевозчиком. Нередко уже экспедиторы, выиграв торги, устраивают свои тендеры среди перевозчиков, стараясь найти самый выгодный для себя вариант.

«Площадки АТИ», облачный сервис по автоматизации работы с наемным автотранспортом, интегрированный с «Биржей грузоперевозок ATI.SU», позволяет устранить эти недостатки. Благодаря новому механизму «Сквозные торги» редукционы одновременно проходят как на главной площадке грузовладельца (участвуют экспедиторы), так и на площадках экспедиторов грузовладельца (участвуют перевозчики). В результате образуется пара победителей: перевозчик с хорошей ставкой и экспедитор с оптимальной маржой, в сумме предложившие лучшую цену на перевозку грузовладельца.

Механизм «Сквозные торги» позволяет одновременно принимать участие в торгах тысячам конечных перевозчиков и делает ценообразование прозрачным. За счет этого грузоотправители получают рыночную цену на перевозку. При этом рентабельность для перевозчиков не снижается. Экспедиторам эта система выгодна тем, что снижаются их риски – победа в торгах означает, что на груз уже найден конечный перевозчик по заранее определенной ставке.

Благодаря последним обновлениям функциональности механизм «Сквозных торгов» стал полностью автоматизированным, что позволило ускорить процесс и существенно оптимизировать расходы для всех его участников. Также полностью автоматизирован электронный документооборот во всей логистической цепочке: грузовладелец-экспедитор-перевозчик.

Важным обновлением стало и автоматическое копирование грузов, которое предусмотрено не только в «Сквозных торгах», но и при обычной работе с сервисом «Площадки АТИ». Теперь любой доверенный экспедитор любого грузоотправителя может включить функцию автоматического копирования – и размещенные заказчиком грузы сразу становятся доступны перевозчикам-партнерам экспедитора, которые находятся на площадках этого экспедитора.

«На рынке автомобильных грузоперевозок существует высокий спрос на прозрачное ценообразование. Стоимость перевозки остается неоправданно высокой для грузовладельцев, однако перевозчики уже работают на грани рентабельности. Механизм «Сквозных торгов» помогает сделать рынок более прозрачным и привлекательным для его участников, при этом автоматизация всех рутинных процессов позволяет снизить издержки до минимума», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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