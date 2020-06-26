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ВТБ предложил специальные условия открытия брокерского счета покупателям сети «Магнит»

ИТ в банках Ритейл Розница

«ВТБ Капитал Инвестиции» совместно с сетью магазинов «Магнит» запустили партнерскую программу. Ее участники смогут получить выгоду до 500 руб. при открытии первого брокерского счета в ВТБ. Аудитория проекта – свыше 45 млн человек. Партнеры заключили соответствующее соглашение по акции.

Согласно условиям промо-акции, каждый держатель карты лояльности сети магазинов «Магнит» сможет получить специальные условия при открытии первого брокерского счета через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». При регистрации он должен ввести номер своей карты, и на эту карту будет перечислено 200 бонусов (1 бонус равен одному руб., который можно потратить на покупки в магазинах «Магнит»). Когда брокерский счет пополняется впервые на любую сумму, на данную карту лояльности перечисляется еще 300 бонусов. Таким образом, выгода от открытия счета для клиента может составить до 500 руб.

Потенциальной аудиторией проекта станут свыше 45 млн держателей карт «Магнит».

«Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся стать еще ближе для населения. Бесплатная услуга "робоэдвайзор" поможет грамотно сформировать диверсифицированный портфель из ценных бумаг для начинающего инвестора, будет его отслеживать и давать рекомендации по инвестиционным решениям в дальнейшем. Совершать операции и следить за своим портфелем сейчас стало просто – все операции выполняются в один клик в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", и в любое время можно понять результат от сделки или по всему портфелю. Мы видим, как активно растет спрос среди населения к инвестиционным инструментам и уверены, что запуск партнерской программы позволит привлечь внимание еще большей аудитории к тем возможностям, которые дают финансовые рынки», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Число активных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» в настоящий момент превышает 250 тыс. человек. Ежедневно через мобильное приложение совершается более 340 тыс. сделок на суммы свыше 40 млрд руб.

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