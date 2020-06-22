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Банк «Санкт-Петербург» представил онлайн-витрину недвижимости совместно с ЦИАН

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Банк «Санкт-Петербург» открыл на своем сайте витрину недвижимости, в которой представлено более 4 тыс. жилых комплексов от застройщиков. Практически все строящиеся объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде аккредитованы банком для выдачи ипотечных кредитов. Кроме строящегося жилья, витрина недвижимости поможет клиентам банка подобрать квартиру на вторичном рынке среди более чем 1,2 млн вариантов предложений.

Сервис предоставляется банком совместно с технологичным сервисом по поиску недвижимости – ЦИАН. С помощью витрины недвижимости можно подобрать квартиру под одобренный ипотечный кредит. Либо наоборот: выбрать недвижимость и сразу подать заявку на ипотеку. Также в быстром доступе с сайта находятся операторы и ипотечные консультанты Банка, которые помогут сориентироваться в витрине и сделать правильный выбор, подскажут, как дальше действовать, как оформить заявку, какие понадобятся документы для оформления сделки и кредита и т.д.

«Совместный с ЦИАН новый сервис – это еще один шаг в сторону полной цифровизации ипотеки, – сказал руководитель бизнеса ипотеки и расчетов по сделкам с недвижимостью банка "Санкт-Петербург" Антон Комаров. – Ипотека – непростой продукт, а выбирая недвижимость, клиент принимает очень важное, взвешенное решение. Наша задача максимально облегчить ему путь к квартире его мечты».

«Мы очень рады запуску нашего проекта с банком "Санкт-Петербург". Сервис по выбору недвижимости из базы ЦИАН на сайте банка становится неотъемлемым атрибутом процесса ипотечной сделки среди ведущих ипотечных банков России. Витрина недвижимости помогает быстро и удобно выбрать ипотечному клиенту необходимую квартиру на стороне Банка и сразу подать на нее заявку, экономя свое время. Банк получает рост ипотечных заявок со своего сайта, а также предоставляет широкий выбор аккредитованной недвижимости для клиентов, которые уже получили одобрение по ипотеке и находятся в поиске недвижимости», – сказал владелец продукта «Витрина недвижимости» ЦИАН Станислав Лисунов.

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