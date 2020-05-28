В приложении «Яндекс.Маркета» появилась пользовательская лента

В приложении сервиса «Яндекс.Маркет» появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента. Она показывает полезную для выбора товара информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.

Пользовательская лента отображается на главной странице, в ней доступны фильтрация по интересам, отзывы и вопросы о товарах, фото- и видеоматериалы. Магазины и производители тоже могут появляться в этой ленте, когда будут отвечать на вопросы о товарах. В будущем пользователь сможет перейти в магазин из ленты в приложении и посмотреть его ассортимент.

В приложении на Android лента появилась несколько недель назад, и сейчас ее просматривают уже более 30% пользователей, а 25% из них — с ней взаимодействуют: переходят в отзывы, смотрят видео до конца, читают комментарии и лайкают. Среднее время, которое пользователи Android проводят в контентной ленте, составляет 29 секунд. Сейчас лента появилась и на главной странице в приложении на iOS.

«На "Маркете" собрана огромная база опыта реальных покупателей, который играет важную роль при выборе товаров и магазинов — по данным совместного исследования с GfK Rus, в 2019 г. каждый третий российский онлайн-покупатель читает отзывы о товаре перед заказом. У нас большие планы на развитие ленты и других инструментов для создания пользовательского контента. Скоро там появятся дискуссии, где пользователи смогут обсуждать выбор товаров, и микроклубы, где можно будет общаться на какую-то тему, например, товаров для детей. Магазины и производители, в свою очередь, получают инструменты для взаимодействия со своей аудиторией и роста лояльности. Мы хотим создать такое сообщество, где покупатели могли бы открыто и с удовольствием общаться друг с другом, делиться эмоциями и мнением о товарах, помогать с выбором», — отметил Александр Шалаев, руководитель группы развития пользовательского продукта «Яндекс.Маркета».

За 2019 г. пользователи «Яндекс.Маркета» оставили почти 1,5 млн отзывов (более 400 тыс. на товары и более миллиона на магазины). Чаще всего они делились мнением об умной колонке «Яндекс.Станция» — за год она получила почти 1,4 тыс. отзывов. Рекордсменом по количеству написанных отзывов в 2019 г. стал пользователь Дмитрий П. — он оставил 75 отзывов.

Также пользователи «Яндекс.Маркета» задавали вопросы о товарах, чтобы узнать мнение других покупателей или получить официальный ответ от магазина. За 2019 г. они задали почти 135 тыс. вопросов, а чаще всего (239 раз) — про умный браслет Xiaomi Mi Band 4.