«Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников

Торговая сеть «Пятерочка» и ИТ-компания ABC Solutions (входит в группу «Ланит») запустили совместный проект, направленный на оптимизацию управления персоналом. В 93 магазинах сети пилотируется система Workforce Management (WFM) Goodt Time для расчета оптимальной численности и планирования графиков массового персонала.

Пилотный проект в кластере с участием 1162 сотрудников «Пятерочки» из 93 магазинов проходит в Курске и завершится в середине лета. Он нацелен на решение стратегических задач: достоверный расчет ресурсной потребности на основе фактических данных об операциях, эффективное управление этой потребностью и улучшение бизнес-показателей за счет технологичного подхода к использованию внутренних ресурсов сети.

В рамках проекта команда «Пятерочки» и ABC Solutions разработали универсальный быстрый механизм расчета потребности в персонале, который учитывает особенности продуктовой розницы и легко перенастраивается в условиях сложного планирования. В основу этого механизма легли собственные алгоритмы команды торговой сети и наработки на основе «умного» движка Goodt Time с многотысячной пользовательской базой в разных сегментах ритейла. Исходя из расчета потребности, система выстраивает графики смен автоматически. Кроме того, в магазинах заработала внутренняя биржа смен. Система автоматически аккумулирует потребность в персонале по всему кластеру, и заинтересованные работники получают возможность не просто выходить на смены в одном магазине, но и «подхватывать» рабочие часы в других «Пятерочках». Размещать запросы на дополнительный персонал через биржу могут также директора магазинов.

«Развитие розничного бизнеса такого масштаба как "Пятерочка", требует новых, не шаблонных подходов. Мир меняется стремительно, и мы реагируем на эти изменения с помощью инноваций. При реализации текущего пилота мы старались мыслить шире, чем просто в парадигме автоматизации процессов. В итоге, наряду с экономическим эффектом от автоматизации, мы рассчитываем получить методологию и инструментарий для построения современной системы взаимодействия с сотрудниками, привлечения людей под задачи "Пятерочки". Кластер магазинов по штату и обороту сопоставим с небольшой торговой сетью, поэтому результаты пилота будут показательны, и мы намерены использовать весь потенциал проекта для нашего бизнеса», – сказал Александр Реутский, директор по розничным технологиям торговой сети «Пятерочка».

«Классические системы WFM решают только задачи автоматического расчета численности и планирования графиков. В этом проекте мы замахнулись на большее и реализовали концепцию "Uber для розницы" – через биржу смен на лету соединяем потребность бизнеса в работниках с их временем. Технологии способны объединять интересы бизнеса и людей, и мы рады, что в "Пятерочке" поддерживают наше видение», – сказал генеральный директор и сооснователь технологической платформы Goodt Максим Рябов.

На этапе подготовки к пилотированию была проведена полная интеграция ИТ-систем «Пятерочки» и Goodt Time. За счет этого работники пилотного кластера магазинов получили доступ к бирже смен и возможность добавлять свои пожелания по графикам с мобильных устройств через личный кабинет сотрудника в приложении «Моя работа».

«Мы ожидаем, что проект позволит существенно улучшить покрытие трафика нашим квалифицированным персоналом. "Пятерочке" принципиально важно дать возможность дополнительного заработка для собственных сотрудников, через биржу привлекать на дополнительные короткие смены хорошо знакомых со спецификой магазинов работников сети», – сказал Владимир Парилов, руководитель проекта торговой сети «Пятерочка».

При подготовке к запуску проекта была проработана методология организационных изменений, которые необходимы для перехода от фиксированной последовательности графиков к гибкой системе планирования. При построении графиков в Goodt Time требования трудового кодекса учтены на системном уровне, все переходы в рамках биржи смен также происходят в полном соответствии с ТК РФ.

Решение о масштабировании пилота на все магазины сети будет принято после завершения пилотирования, что потенциально может позволить проекту стать крупнейшим в своем классе на российском рынке продуктовой розницы.