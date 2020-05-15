«Яндекс» предлагает «Диск» и «Почту» для бизнеса

«Яндекс» запустил «Диск» и «Почту» для бизнеса. Они будут полезны владельцам компаний, которые хотят организовать сотрудникам рабочую почту и доступ к общим документам. Это можно сделать даже во время самоизоляции.

«Яндекс.Диск» для бизнеса позволяет выделить каждому сотруднику от 10 ГБ до 2 ТБ облачного пространства — в зависимости от выбранного тарифа. Люди смогут хранить файлы в облаке, работать с ними с любых устройств и пользоваться общими папками. Пользователям платных тарифов будет доступна приоритетная поддержка и интерфейс без рекламы. Кроме того, они смогут видеть изменения в файлах за последние 90 дней. В дальнейшем список возможностей будет пополняться.

С помощью «Яндекс.Почты» для бизнеса можно создавать почтовые ящики в домене компании. В адресной книге сотрудников будут адреса всех коллег, так что их не придётся искать. А назначать встречи можно будет через «Яндекс.Календарь». Базовая версия сервиса предоставляется бесплатно, как и «Почта» для домена. Компании, выбравшие платный тариф, получат почтовые ящики без рекламы и приоритетную поддержку.

Платный «Диск» для бизнеса стоит от 147 рублей в месяц на одного сотрудника, а «Почта» — от 129. Чтобы поддержать компании в период самоизоляции, «Яндекс.Диск» предлагает им особые условия: для тех, кто подключится к сервису до 1 июня, он будет бесплатным до октября. Предложение действует для компаний численностью до 100 человек.

«Диск» доступен в веб-версии, мобильных и десктопных приложениях, а «Почта» — в веб-версии и приложениях для смартфонов.