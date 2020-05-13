Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«МТС банк» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для сегметна СМБ

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«МТС банк» для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц сегмента малого бизнеса запускает дистанционное открытие расчетных счетов в рублях РФ. Новый процесс банковского обслуживания создан в рамках специальных мер поддержки малого бизнеса.

В «МТС банке» ИП и компаниям малого бизнеса для открытия расчетного счета без посещения офиса необходимо выполнить несколько простых шагов: заполнить онлайн-заявку на сайте банка; получить реквизиты счета, которые уже можно направить клиентам и партнерам; загрузить пакет документов в личный кабинет; назначить встречу с представителем банка, который заберет документы самостоятельно.

После открытия клиенты могут управлять счетом также дистанционно: в системе оперативного онлайн-управления «Клиент-Банк» или в мобильном приложении «МТС банк бизнес», доступном для скачивания в онлайн-магазинах приложений.

«Открытие расчетного счета без посещения банка ‒ еще один шаг на пути к цифровизации продуктов, сервисов и процессов "МТС банка" для клиентов малого бизнеса. Мы планомерно реализуем свою стратегию развития, понимая ключевые потребности наших клиентов, особенно в период, когда требуются дополнительные меры для поддержки предпринимателей», – отметил руководитель кластера малого бизнеса «МТС банка» Валерий Талалаев.

В рамках специальных мер поддержки «Карантин без затрат» для действующих и новых клиентов сегмента малого бизнеса «МТС банк» отменил комиссию за внешние переводы на расчетные счета ИП и юридических лиц через систему «Клиент-Банк» по всем программам расчетно-кассового обслуживания (РКО), а также за перечисления денежных средств на счета физических лиц-участников зарплатного проекта, заключенного в «МТС банке». Кроме того, первое ежемесячное пополнение расчетного счета через кассу на программах обслуживания «Минимум», «Точный» и «Стабильный» также бесплатно.



Другие материалы рубрики

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов