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VisionLabs разработала комплекс бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VisionLabs, компания экосистемы Сбербанка разработала комплекс эпидемиологического контроля VisionLabs TERMO на базе собственного продукта LUNA PLATFORM для бесконтактного измерения температуры и идентификации объекта измерения. Комплекс, разработанный в России, позволяет автоматически контролировать температуру как входящих в помещение людей, так и уже находящихся на территории. В интерфейсе отображается температурная сводка по сотрудникам и гостям в онлайн-режиме. VisionLabs TERMO способен измерять температуру тела одновременно 40 людям в кадре, что позволяет использовать систему в местах массового скопления. При этом максимальная погрешность измерения — всего 0,2 C°. Стоимость одной единицы комплекса эпидемиологического контроля составляет 2,65 млн руб.

Комплекс VisionLabs TERMO может быть интегрирован с городской системой видеонаблюдения или с любыми другими локальными системами видеоконтроля. В случае обнаружения человека с повышенной температурой интегрированный в систему комплекс позволяет моментально отследить его текущее местоположение, а также установить круг лиц, которые вступали с ним в контакт.

Также VisionLabs TERMO оснащен модулем, позволяющим интегрироваться с любыми системами контроля и управления доступом (СКУД) на предприятии. Такая система заблокирует вход человека с повышенной температурой на уровне внутренней пропускной системы без привлечения ответственного оператора.

Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs, отметил: «В период пандемии коронавируса не все организации могут работать удаленно. Жизненно важные организации продолжают вести рабочую деятельность. Сотрудники вынужденно пользуются общественным транспортом и контактируют друг с другом. Для предотвращения распространения вируса важно держать руку на пульсе для принятия оперативных мер. Наш программно-аппаратный комплекс VisionLabs TERMO является эффективным инструментом мониторинга и управления эпидемиологической ситуации на предприятии. Мы видим, что государством принимаются меры не только для снижения роста опасного заболевания, но и разрабатываются комплексные программы для предотвращения вспышек в будущем. Поэтому мы предполагаем, что разработанный комплекс станет важным инструментом защиты здоровья и безопасности людей, как, например, пожарная или охранная сигнализация».

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