Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» запустил акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса

Телеком Маркет

Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом «Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Новое предложение компании позволит предпринимателям построить каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

Участники акции «Домашний офис» бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС» при подключении к сервису до 15 мая 2020 г. В течение двух месяцев с момента подключения все базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы. Участники акции бесплатно получают 1 тыс. минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить за 1 руб.

Новым пользователям «Ростелеком» предлагает бесплатный тестовый период на 14 дней. В это время действуют все основные и дополнительные функции сервиса «Виртуальная АТС», а также бесплатно предоставляется 50 исходящих минут на все телефоны России.

«Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, в которой оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому предлагаем им оптимальные сервисы, причем бесплатно. Уверен, что сейчас это лучшее предложение на рынке, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете “Ростелеком. Бизнес”».

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Другие материалы рубрики

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий