Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Schneider Electric расширила линейку ИБП Galaxy VS с «умными» модульными батареями до 100 кВт

Техника

Schneider Electric, расширила линейку трехфазных ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями до мощности 100 кВт включительно. Кроме того, в рамках выхода нового продукта также анонсируются модели со встроенным N+1 резервированием, позволяющие кратно увеличить надежность решения. ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями стали значительно компактнее, что позволяет сэкономить занимаемую площадь до 60%, устройства отлично подходят для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ-оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.

Новый Galaxy VS 60-100 кВт, а также 10-50 кВт N+1 со встроенными «умными» батарейными модулями увеличивает надежность системы благодаря резервированию по батарейным линейкам, снабженным расширенными функциями мониторинга и автоопределения. Решение позволяет снизить риски, обеспечивая защищенность нагрузки и предсказуемость автоматически рассчитанного системой времени автономной работы. Благодаря установке батарей внутрь корпуса ИБП, решение получается очень компактным, отлично подходящим для помещений с ограниченным пространством, для защиты нагрузок различных типов: от ИТ нагрузки удаленных филиалов до небольших промышленных систем. Наличие N+1 резервирования позволяет отказаться от построения внешних систем из нескольких параллельных ИБП.

Galaxy VS — это универсальная платформа, на базе которой строятся ИБП для всего мира, и в зависимости от требований по мощности и времени автономной работы, доступны различные решения для разных стран и напряжений. С момента выхода на российский рынок в апреле 2019 г. модельный ряд линейки Galaxy VS значительно расширился, и теперь ИБП доступны в диапазоне мощности от 20 до 150 кВт без встроенных батарей (для длительного времени автономной работы) и от 10 до 100 кВт со встроенными модульными батареями. Сервис пусконаладки включен в стоимость ИБП для обеспечения легкой и простой инсталляции, качества и безопасности.

«Новые модели линейки ИБП Galaxy VS открывают нашим заказчикам новые возможности для построения сбалансированных и энергоэффективных систем, позволяя при этом снижать не только операционные расходы, но и капитальные первоначальные затраты. В случаях, где раньше было необходимо ставить решение с резервированием и с внешними батарейными шкафами даже для непродолжительного времени автономной работы сегодня можно обойтись одним Galaxy VS со встроенным N+1 резервированием и "умными" модульными батареями со сроком службы пять или 10 лет, ― сказал Павел Пономарев, менеджер по развитию направления "Трехфазные ИБП" подразделения Secure Power компании Schneider Electric. – Сохраняя все преимущества платформы Galaxy VS, включая патентованные реализации инвертора и высокоэффективные режимы работы, новые модели являются оптимальным способом повысить надежность и компактность решения без снижения производительности».

Schneider Electric выделяет следующие преимущества линейки Galaxy VS: экономия площади. Благодаря технологии высокой плотности ИБП подходит для объектов со стесненными условиями, а фронтальный доступ делает подключение и обслуживание устройства более удобным; максимальная надежность и простое обслуживание: модульная архитектура наиболее важных компонентов ИБП упрощает и ускоряет обслуживание, а благодаря избыточности N+1 повышается отказоустойчивость; гибкость выбора батарей: семейство Galaxy VS теперь поддерживает не только классические свинцово-кислотные батареи в шкафах или на стеллажах, и литий-ионные аккумуляторы, но и модульные батареи сроком службы 5 или 10 лет, предоставляя заказчикам возможность подобрать наиболее подходящее по техническим параметрам решение; снижение операционных расходов благодаря эффективности до 99% в запатентованном Schneider Electric режиме ECOnversion (режим позволяет обеспечить заряд батарей, активную фильтрацию помех от нагрузки и безостановочное переключение на батареи в соответствии со стандартом ГОСТ 602040-3 класс.1) и до 97% в режиме двойного преобразования; готовность к Ecostruxure делает мониторинг ИБП 24/7 легким из любой точки мира.

Другие материалы рубрики

Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР

Lenovo готовит антикризисный смартфон со съемным аккумулятором, чтобы побороться с Xiaomi

Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD

На iPhone и Android новый вид вредоносного ПО. Оно ворует деньги, даже если его удалить

Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel

Начались продажи топового Linux-ноутбука с фантастическим объемом памяти

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках