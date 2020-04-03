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«Обувь России» внедряет систему управления мобильными устройствами Proget Mobile Device Management

ПО Софт Интеграция Внедрения Техника

«Обувь России» завершила первый этап создания единой системы управления мобильными устройствами, которая позволяет обеспечивать централизованный контроль над смартфонами, планшетами и терминалами сбора данных, с которыми работают сотрудники в магазинах и на складах компании. В основе системы лежит решение Proget Mobile Device Management, внедрение осуществляет новосибирской системный интегратор «Акстел-безопасность».

«Обувь России» начала проект создания единой системы управления мобильными устройствами в 2019 г. в рамках цифровой трансформации бизнеса. Система управления мобильными устройствами будет обеспечивать дистанционное управление всеми корпоративными мобильными устройствами, включая планшеты и терминалы сбора данных, которые используют сотрудники в 730 магазинах «Обуви России» в более 350 городах по всей стране, на складах и в центральном офисе компании.

«Для реализации проекта нам было важно выбрать подходящее решение, которое отвечало бы всем нашим требованиям и обеспечивало необходимый функционал в рамках уже существующей ИТ-инфраструктуры и имеющегося парка мобильных устройств, – сказал ИТ-директор ГК "Обувь России" Дмитрий Карпенко. – Компании необходимо соблюдать стандарты безопасности и защиты персональных данных на мобильных устройствах, а также быстро предотвращать и предупреждать попытки хищения корпоративных данных. Также система управления позволила осуществлять централизованный контроль над терминалами сбора данных, смартфонами и планшетами, с которыми работают сотрудники в магазинах и на складах компании».

По итогам открытого тендера «Обувь России» выбрала решение от компании Proget Software.

«Исходя из накопленного опыта и экспертизы наших инженеров для проекта в "Обуви России" мы выбрали решение Proget MDM, главные преимущества которого – гибкие требования к аппаратным ресурсам и обширный функционал, который позволяет решать самые разные задачи различного уровня сложности», – отметил Евгений Титов, руководитель направления прикладных решений в области ИБ компании «Акстел-безопасность».

Внедрение решения Proget Mobile Device Management (Proget MDM) теперь позволяет компании удаленно подключать, настраивать, обновлять и обслуживать любые мобильные устройства компании независимо от их местонахождения, этот момент особенно важен учитывая сферу деятельности и географию «Обуви России». Разнообразные функции безопасности позволяют устанавливать, как общие политики безопасности так частные для отдельных категорий устройств, обеспечивать шифрование данных и полностью отслеживать работу устройства. «Обувь России» использует большое количество планшетов в торговых точках, что повышает риски утери данных при утрате устройств – эти риски теперь полностью минимизированы с помощью функций геолокации, например, устройство может быть заблокировано при перемещении за пределы установленной зоны, и с помощью функций удаленного стирания данных и удаленной блокировки устройства.

Работы по внедрению и подключению ведутся в несколько этапов, на сегодняшний день к системе подключены уже более 1 тыс. устройств.

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