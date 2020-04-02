«Лаборатория Касперского» ищет игровые стартапы в свой центр инноваций

«Лаборатория Касперского» намерена развивать сервисы, призванные обезопасить разработчиков игр и геймеров. Для этого центр инноваций компании (Kaspersky iHub) в рамках инициативы Open Innovation Program запускает новый раунд отбора стартапов с узкой специализацией. К участию приглашаются все команды и индивидуальные разработчики, которые создают решения на стыке информационной безопасности и компьютерных игр.

В рамках своей инициативы центр инноваций «Лаборатории Касперского» ищет проекты из следующих областей: инструменты для защиты игроков, их трофеев и прогресса, а также всего их игрового опыта; античит – решения для борьбы с читерством в киберспорте и онлайн-играх; matchmaking-сервисы для упрощения поиска напарников по игре; голосовые чаты и инструменты для управления сообществом, предназначенные для разных платформ; инструменты поиска и анализа игровых послематчевых видео на базе нейронных сетей; голосовые помощники и инструменты управления для VR/AR, которые открывают новые возможности в управлении устройствами и игровыми элементами; игровой режим и настройки для HW- и SW-среды, а также режим «Не беспокоить»; безопасные инструменты мобильной трансляции и стриминга, сервисы для безопасного обмена данными и создания контента; управление цифровыми правами для защиты контента и игровых трофеев.

В дальнейшем лучшие проекты смогут побороться за реализацию пилота совместно с «Лабораторией Касперского» и получить возможность масштабировать свой продукт на международный рынок. Эти стартапы также получат техническое и бизнес-наставничество. Успешно запустившим пилот проектам предоставят доступ к партнерскому каналу компании (включая дистрибьюторов и реселлеров), а также ее клиентам по всему миру.

В этом году отбор стартапов организуется центром инноваций «Лаборатории Касперского» при поддержке F6S – одной из ведущих глобальных платформ корпоративных инноваций. Техническая и бизнес-валидация будут проводиться группой аналитиков «Лаборатории Касперского», а для оценки инвестиционной привлекательности проектов будет задействован сервис F6S Corporate Innovation Analyst Insights.

«Мы видим, что индустрия игр в целом и киберспорта в частности растет огромными темпами. Разумеется, такой многомиллиардный бизнес привлекает киберпреступников, которые пытаются, например, обмануть геймеров, украсть игровые ценности (валюту, снаряжение, самого персонажа), а также применяют специализированное ПО для получения нечестного игрового преимущества. Первое по сути – воровство, второе – мошенничество. Отдельно стоит обратить внимание на то, что сейчас в игровой индустрии мало сервисов для безопасного общения игроков и обмена игровым контентом. Мы хотим обозначенные выше проблемы решить совместными усилиями нашей компании и инновационных проектов. Поэтому привлечение в центр инноваций сервисов на стыке информационной безопасности и игр – это логичное продолжение развития нашего направления по борьбе с киберзлоумышленниками», – сказал Виталий Мзоков, руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского».

Выбранные стартапы-финалисты представят свои проекты перед жюри на финальном мероприятии Selection Day. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 30 июня. Заявки на участие принимаются до 31 мая 2020 г.