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Mail.ru Group запускает открытую платформу для поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Mail.ru Group объявила о запуске информационной платформы «#Лучшедома». Разместить свое предложение на платформе сможет любая компания.

На ней представлены наборы продуктов и предложений, которые помогут россиянам организовать быт во время распространения вируса. Сервисы в каждом наборе объединены общей задачей: сохранить здоровье и защитить близких, организовать удаленную работу, оставаться в курсе актуальных новостей и получать дистанционное образование. Отдельный пакет будет запущен в поддержку малого и среднего бизнеса.

Наборы объединены общим брендом «#Лучшедома» home.mail.ru: впервые его использовала соцсеть «Вконтакте» 21 марта, а позднее поддержали многие технологические компании. В наборы войдет более 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решений Mail.ru Group. Список будет регулярно пополняться.

После запуска на платформе будет представлен ряд полезных решений от сторонних игроков. Другие компании также смогут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта. При рассмотрении заявок Mail.ru Group будет руководствоваться двумя критериями: проект должен быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу.

Пять наборов доступны уже на момент запуска.

«Учиться #Лучшедома» – помощь университетам, школам, преподавателям, студентам и ученикам в организации дистанционного обучения. В набор также входит несколько пакетов для самообразования.

«Организовать быт #Лучшедома» – организация комфортного быта и отдыха в отдельно взятой квартире.

«Работать #Лучшедома» – помощь бизнесу и работникам компаний в организации эффективной удаленной работы.

«Развлекаться #Лучшедома» – перенос в онлайн привычных развлечений.

«Быть в курсе #Лучшедома» – предоставление полной и достоверной информации обо всем, что связано с коронавирусом.

Три набора будут представлены в ближайшее время.

«Бизнес #Лучшедома» – помощь средним и малым компаниям, которые сильнее всего пострадали от распространения вируса и последовавших ограничений. Комбинация маркетинговых и рекламных возможностей и инструментов для перевода бизнеса в онлайн.

«Детям #Лучшедома» – помощь детям и их родителям во время ограничений и распространения вируса.

«Пожилым #Лучшедома» – помощь пожилым людям. Многие в этой возрастной группе далеки от современных технологий, поэтому особый акцент будет сделан на информировании близких и знакомых в возрасте о ситуации и возможных мерах помощи.

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