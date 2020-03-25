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Elfin разместил ИТ-инфраструктуру в облаке «Техносерв Cloud»

Интеграция Инфраструктура Облака

Провайдер финансово-технологических услуг Elfin разместил часть своей ИТ-инфраструктуры в облаке «Техносерв Cloud», выбрав «Виртуальный дата-центр». Использование облачного центра обработки данных позволяет значительно уменьшить затраты заказчика на создание и эксплуатацию собственного хранилища. Кроме того, услуга обеспечивает всестороннюю защиту информации, размещенной в облаке, а межсетевой экран предотвращает несанкционированный доступ к сети с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика.

«Одной из наших ключевых задач является обеспечение безопасного хранения данных заказчиков в облачной инфраструктуре "Техносерв Cloud". Мы предусматриваем защиту от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа к облаку. Помимо этого, специалисты оказывают круглосуточную техническую поддержку на высоком уровне. Например, в 2019 г. при SLA на уровне 99,95% время реакции и положительного закрытия инцидентов составляло 20% от установленного контрактом», − сказал Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

Elfin − провайдер финансово-технологических услуг и агрегатор клиентских заявок в интернете. При помощи сервисов компании клиенты могут разворачивать бэк-офисные системы и решения, отвечающие за поддержку различных программ лояльности, в частности в области финансово-страховых продуктов, а также интеграционные и веб-сервисные решения.

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