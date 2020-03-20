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Спецпроекты

МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от COVID-19

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о присоединении к глобальному проекту Folding@Home, который занимается изучением вируса COVID-19. Провайдер #CloudMTS выделил облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств.

Для проекта Folding@Home выделены ресурсы, которые позволят совершать вычислительные операции со скоростью до 3,6 петафлопс. На данный момент проект привлекает вычислительные мощности со всего мира для компьютерного моделирования работы молекул белка, которые участвуют в подавлении COVID-19 иммунной системы.

«В текущей ситуации важно объединять усилия, чтобы сохранить жизни и здоровье людей. Мы решили присоединиться к проекту, который работает над изучением вируса COVID-19 и поиском лекарства от него. Проект является открытым, любой желающей может поделиться вычислительными мощностями и внести свой вклад в борьбу с новым вирусом», – отметил директор облачного направления МТС Олег Мотовилов.

Провайдер предоставил мощности на базе графических ускорителей NVIDIA Tesla V100d 32Gb, объединённых высокоскоростной сетью в 100 Гигабит. Это позволит добавить вычислительной мощности проекту Folding@Home, к которому подключаются исследовательские лаборатории и предоставляют данные для вычислений.



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