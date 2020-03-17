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Eset: 60% российских компаний в сегменте СМБ пострадали от вредоносного ПО в 2019 году

Безопасность Стратегия безопасности

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, подвела итоги исследования о киберугрозах для предприятий СМБ в 2019 г. В нем приняли участие десятки ИТ-директоров и владельцев бизнеса, рассказавших об актуальных проблемах защиты информационных активов и их последствиях.

Выяснилось, что от внешних угроз пострадали 94% российских предпринимателей в СМБ-секторе, а от внутренних — 87%. Наиболее распространенными среди них стали спам (в мультивариантном опросе данный вариант отметили 73% респондентов) и вредоносное ПО (60%). 45% столкнулись с шифраторами, 21% — с DDoS-атаками и 31% — с фишингом.

Многие респонденты отметили, что относят вредоносное ПО скорее к внутренним угрозам, поскольку чаще всего оно попадает на рабочие устройства как раз из-за халатного отношения персонала. Сотрудники отключают антивирус, скачивают файлы с ненадежных ресурсов, пользуются внешними носителями, на которых может оказаться нежелательная программа.

Также, актуальной проблемой для российского среднего и малого бизнеса стали утечки данных. От внутренних утечек пострадала каждая четвертая компания (25%), от внешних — 7%. Утечки могут нанести серьезный финансовый и репутационный ущерб компании, особенно на начальных этапах ее развития. Более того, нейтрализация последствий утечек нередко требует непосильных для небольшого предприятия вложений.

Специалисты Eset изучили, какие меры защиты информационных активов от киберугроз предпринимают компании, участвующие в исследовании. Наибольшей популярностью пользуются антивирусные решения (их отметили я 93% респондентов). 26% компаний внимательно следят за обновлением ПО, а также осуществляют контроль внешних устройств (54%).

Eset рекомендует использовать комплексные антивирусные решения, которые вместе с грамотной организацией системы информационной безопасности позволяют обеспечивать максимальную защиту от внешних и внутренних киберугроз.

В исследовании приняли участие 420 респондентов из России — ИТ-директора и системные администраторы, а также владельцы бизнеса. Опрос проходил в ноябре 2019 г.

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