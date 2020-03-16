QIWI запустила платежи для компаний, работающих с трудовыми мигрантами

QIWI запускает B2B-сервис оплаты патентов. Новая возможность реализована для компаний, работающих в сфере строительства, аутстаффинга персонала, такси, ЖКХ, сельского хозяйства и в других отраслях, связанных с привлечением трудовых мигрантов.

Иностранные граждане, ведущие трудовую деятельность на территории РФ, обязаны ежемесячно выплачивать фиксированную сумму НДФЛ в счет оплаты трудового патента. В случае просрочки уплаты НДФЛ, патент аннулируется. Низкая дисциплина оплаты патента мигрантами накладывает издержки на работодателей, на которых налагается штраф в размере до 800 000 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга до 1 млн руб.) за каждого работника, чей патент был аннулирован вследствие его неоплаты, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

QIWI предлагает B2B-решение, которое автоматизирует процесс оплаты патентов мигрантами и снижает риски работодателей, связанные со штрафами за их неоплату.

Сервис не требует специальной технологической базы. Компаниям достаточно предоставить реестр с необходимой информацией о работниках и перевести денежные средства по реквизитам в КИВИ Банк. После этого компания получает подтверждение оплаты патентов, заверенное банком.

Руководитель департамента массовых сервисов Виктория Кияченко отметила: «В рамках стратегии QIWI по развитию платформенных решений для бизнеса мы сделали сервис, который позволяет работодателям минимизировать риски наложения штрафов за нарушение трудового законодательства при привлечении иностранных работников, поскольку он предоставляет российским компаниям возможность контролировать оплату патентов работниками – трудовыми мигрантами».