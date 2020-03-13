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Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020»

ИТ в банках

11 марта 2020 г. компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020», посвященной цифровизации банковской отрасли. Участники конференции обсудили на каких технологиях и инструментах сфокусированы банки, как идет цифровизация отрасли, последние технологические тренды, а также как формируются и на что расходуются ИТ-бюджеты банков.

В презентации «Цифровая платформа для банка будущего» спикер компании «ФлексСофт» рассказал об актуальных мировых тенденциях цифровой трансформации банковского бизнеса. Банку нужно все лучше интегрироваться с собственными и партнерскими каналами продаж и обслуживания, что требует режима работы 24x7 и обработки огромного количества транзакций в режиме реального времени, быстрой адаптивности под требования бизнеса. Уникальные архитектурные возможности «Платформы FXL» отвечают всем требованиям цифрового банка будущего, позволяют обеспечивать гибкость настроек и высокую производительность на сверхбольших объемах данных и стать мощным фундаментом для трансформации ИТ-ландшафта банка.

В выступлении было отмечено, что ставшая популярной стратегия быстрого создания фронтального решения in-house, например кредитного конвейера, на технологическом стеке с открытым исходным кодом несет в себе риски низкого или полностью отсутствующего SLA, плохо предсказуемой масштабируемости и критической зависимости от человеческого фактора –разработчиков, нанятых в штат. В то время как, например, гибкий промышленный отраслевой процессный движок «Платформы FXL» позволяет не только настроить и запустить в сжатые сроки кредитный конвейер, но и в дальнейшем менять кредитные процессы в считанные дни или часы, обеспечивая минимальный time-to-market. Он так же поддерживает полную сквозную обработку процессов выдачи и обслуживания кредита без участия сотрудников бэк-офиса, таким образом обеспечивая полную цифровизацию кредитных процессов.



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