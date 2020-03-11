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Голосовой помощник «Алиса» научился читать тексты в «Яндекс.Браузере»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что голосовой ассистент «Алиса» научился озвучивать тексты на страницах в «Яндекс.Браузере». Теперь можно попросить прочесть статью, пост в блоге или даже стихотворение — и заниматься своими делами.

Страницы, где есть большой связный текст, «Алиса» озвучивает целиком. Ассистент читает только основной текст, не обращая внимания на кнопки, баннеры, пункты меню и другие посторонние элементы.

Чтобы «Алиса» озвучила всю страницу, нужно нажать кнопку с наушниками: она появляется на страницах, где «Браузер» умеет включать режим чтения. На компьютере можно обойтись без кнопки и просто сказать: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». Кроме того, «Алиса» умеет читать фрагменты текста — например отдельные новости. Для этого достаточно выделить фрагмент и выбрать «Озвучить» в контекстном меню. Это можно сделать на любой странице.

Если понадобится отвлечься, например, чтобы ответить на звонок, можно поставить чтение на паузу и потом продолжить слушать с того же места. На мобильном это делается с помощью той же кнопки с наушниками, а на компьютере — с помощью пульта для управления музыкой на боковой панели «Браузера».

«Яндекс» начал тестировать озвучку текстов в «Браузере» в конце декабря, а теперь новая возможность доступна всем пользователям устройств на Android и компьютеров с Windows. Пока озвучка работает только на русском языке.



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