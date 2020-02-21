ВТБ ускорил оформление кредитов наличными с помощью «умной анкеты»

ВТБ объявил о запуске в мобильном и интернет-банке «умной анкеты», которая позволит клиентам при оформлении кредита наличными заполнять втрое меньше полей – все уже имеющиеся у банка данные подгрузятся автоматически. Посещать офис не требуется – решение по заявке и выдача средств осуществляются онлайн. На первом этапе сервис доступен для пользователей операционной системы iOS.

В рамках заполнения «умной анкеты» клиенту необходимо будет указать только сумму, срок и цель кредита, после чего дать согласие на обработку данных и дождаться SMS с окончательным решением банка. При наличии предложения, доступного для получения онлайн, не требуется посещения офиса даже для получения средств – оформление кредита подтверждается одноразовым SMS-паролем, после чего денежные средства в течение пяти минут перечисляется на счет клиента.

Оформить кредит наличными в «ВТБ-онлайн» можно на сумму до 5 млн руб. и сроком до пяти лет, положительное решение действует 60 дней. Процентная ставка по кредиту соответствует стандартному предложению банка. Кроме того, она рассчитывается индивидуально и зависит от суммы кредита и факта получения заработной платы на карту ВТБ. Для владельцев «Мультикарты» предусмотрена возможность ее снижения в размере до 3 процентных пунктов при подключении опции «Заемщик».

В настоящее время сервис доступен клиентам с мобильными устройствами на операционной системе iOS. Во II квартале 2020 г. функциональность будет реализована на платформе Аndroid, а также в веб-версии «ВТБ-онлайна».

«Наша "умная анкета" обеспечит клиентов не только простым и удобным способом получения средств, но и позволит исключить ошибки при оформлении заявок. Раньше заемщик тратил время на полное заполнение всех полей, ждал предварительного решения и шел в офис за деньгами. Сегодня ему достаточно определиться с суммой и сразу получить ее на карту. Потенциальная аудитория проекта охватывает всех пользователей нашего мобильного приложения – сегодня это свыше 6 млн человек. При этом нашей стратегической задачей является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления кредитных продуктов ВТБ.