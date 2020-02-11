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Подтверждена совместимость ECM-системы DirectumRX с ОС «Лотос»

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«Директум» и «Энстрим» провели испытания и подтвердили совместимость системы DirectumRX с ОС «Лотос».

Архитектура DirectumRX соответствует всем современным требованиям для создания отказоустойчивых, высокопроизводительных и безопасных корпоративных систем. Теперь система становится более доступной и может работать на еще одной ОС.

ОС «Лотос» — комплекс программ, который управляет аппаратными средствами СВТ, организует работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляет ввод и вывод данных. ОС «Лотос» включает четыре редакции для серверов, рабочих станций, терминальных станций, инфокиосков. Поддерживает архитектуры: x64, x86, MIPS, ARM, «Эльбрус» (е2k) и предлагает: привычный интерфейс, предсказуемое поведение системы, нативный запуск приложений Win32, работу с корпоративной почтой, адресной книгой, календарем, общими сетевыми ресурсами; инструменты администрирования: поддержка групповых политик как в домене Active Directory, так и в собственной реализации службы каталогов — Lotos Directory, наличие графической консоли администрирования; простые инструменты миграции с ранее установленных систем, поддержка популярных СЗИ и СКЗИ.

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