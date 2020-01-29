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«Автоматика» предложила систему биометрического доступа пассажиров в вагоны-купе для нужд РЖД

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Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», в ходе рабочей встречи со специалистами из РЖД предложил проект «Централизованное управление мобильными устройствами. Обеспечение защиты мобильных устройств и информации на них». Ключевым элементом проекта выступит система биометрического доступа в вагоны купе, позволяющая открыть дверь с помощью сканера лица человека.

Проект предполагает, что при регистрации на поезд, пассажир осуществляет биометрическую идентификацию лица через любое мобильное устройство. При входе в купе система осуществляет биометрический анализ лица и только после успешной идентификации пассажира открывает дверь. Инициатива ПНИЭИ заинтересовала представителей РЖД, так как позволяет повысить комфорт и безопасность пассажиров, а также минимизировать кражу вещей в поездах.

«РЖД – один из важнейших заказчиков для концерна "Автоматика". Качество услуг на российских железных дорогах постоянно растет, компания активно внедряет новые технологии, и мы готовы оказать в этом процессе всестороннюю помощь, в том числе в сфере контроля доступа. Современные решения концерна соответствуют высоким стандартам обеспечения безопасности граждан», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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