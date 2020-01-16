Техносерв Cloud обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры «Ап-Линк»

Техносерв Cloud объявил о сотрудничестве с поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры «Ап-Линк».

Компания «Ап-Линк» занимается монтажом структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных и телефонных сетей (ТС). Специалисты проводят анализ телекоммуникационного оборудования и разрабатывают план по оптимизации и переоборудованию сетей, а также производят монтаж и наладку систем.

«Ап-Линк» использует «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware, который обеспечивает всестороннюю защиту информации, а также позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру клиента. Гибкий подход в выборе дискового пространства позволил скомбинировать диски с разной производительностью под определенные задачи. Техносерв Cloud гарантирует доступность дата-центра на 99,95%, а высокая скорость реагирования на инциденты предотвращает простои и финансовые потери заказчика.

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового клиента. Надежность услуги и возможность обслуживания ЦОД без остановки работы подтверждается размещением в дата-центре уровня Tier III. Применение облачных технологий для оптимизации бизнес-процессов заметно снижает риски и повышает степень сохранности данных клиента. Кроме того, мы оказываем круглосуточную техническую поддержку клиентов, которая осуществляется на высоком уровне. Например, в 2019 году при SLA на уровне 99,95% время реакции и положительного закрытия инцидентов составляло 20% от установленного контрактом», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.