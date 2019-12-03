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MMD представила 4K-монитор Philips 276C8. Цена

Техника

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, объявил о выходе ЖК-модели с USB-C Philips Moda 276C8. Этот 27-дюймовый монитор с разрешением Quad HD оснащен внушительным набором функций, необходимых пользователям для наслаждения каждой минутой, проведенной за своим компьютером. Philips 276C8 предлагает сочетание внешнего вида и производительности: стильный дизайн без рамок, разъем USB-C и впечатляющее качество изображения.

Практически полностью избавленный от рамок дизайн Zero Bezel не просто привлекателен, но и обеспечивает большую площадь изображения при экономии рабочего пространства, а также облегчает создание бесшовных систем из нескольких мониторов. Устройство тонкое: всего 6,1 мм в толщину. Современный дизайн актуально смотрится как в рабочей, так и в домашней обстановке.

Монитор Philips 276C8 оснащен множеством технологий, которые обеспечивают высокое качество изображения, от 3D-графики до фотографий, фильмов, офисных приложений и многого другого. Экран с разрешением QHD 2560x1440 пикселей и технологией CrystalClear оживляет любую картинку, а матрица IPS LED повышает четкость изображения и точность цветопередачи. Монитор также оснащен технологией UltraWide-Color, которая предлагает широкий спектр цветов для получения более насыщенного и яркого результата. Для любителей игр монитор оснащен технологией AMD FreeSync, которая обеспечивает быстрое время отклика и плавный геймплей без артефактов. Чтобы пользователи могли наслаждаться Philips 276C8, не опасаясь за свое зрение, монитор также предлагает несколько функций, которые берегут здоровье. Среди них — режим LowBlue и технология EasyRead.

Для современных пользователей, вынужденных работать с несколькими задачами одновременно, Philips 276C8 станет мощным партнером, который поможет сэкономить время. Устройство оснащено функциями для повышения ежедневной производительности. Главная из них — технология USB-C с подачей питания, которая позволяет пользоваться преимуществами высокоскоростной передачи данных USB 3.2, смотреть видео высокого разрешения, а также заряжать совместимые ноутбуки прямо от монитора, и все это с помощью одного двустороннего кабеля USB-C.

Монитор Philips 276C8 появится в продаже в декабре 2019 г. по ориентировочной цене 28339 руб.

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