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Сбербанк и ФНС завершили интеграцию своих интернет-сервисов

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Сбербанк и Федеральная налоговая служба России завершили интеграцию мобильных версий сервисов «Сбербанк онлайн» и «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». То есть теперь клиенты банка смогут оплачивать налоги, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

Для оплаты налогов достаточно уточнить сумму в мобильной версии интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» и, нажав кнопку «Сбербанк онлайн», перейти на подтверждение платежа в приложение банка. Такой способ оплаты удобен тем, что не приходится вручную вводить реквизиты платежа и параметры банковской карты (ее номер, срок действия и трехзначный CVC-код). Чек по платежу можно всегда найти в истории операций и при необходимости распечатать. Кроме того, появляется возможность в любой момент сформировать справку-подтверждение платежа с синей печатью, такую же как выдают в отделениях.

Из всех налоговых платежей россиян, которые прошли через платежные сервисы Сбербанка в прошлом году, порядка 45% оплат пришлось на цифровые каналы. Наиболее активно растет количество налоговых платежей в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», благодаря возможности отсканировать штрих-код с налогового уведомления. Так, в октябре 2019 г. рост числа платежей составил +33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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