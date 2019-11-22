ЦРПТ: число заявок в эксперимент по маркировке молока за месяц увеличилось вдвое

По данным ЦРПТ, 124 компании подали заявки на присоединение к эксперименту по маркировке и прослеживанию готовой молочной продукции. Таким образом, количество заявок увеличилось в ноябре вдвое по сравнению с октябрем. Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции.

Эксперимент по маркировке стартовал в июле 2019 г. и продлится до конца февраля 2020 г. Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту продукции, в состав которой входят Минсельхоз России, Минпромторг России и другие ведомства, принято решение о начале обязательной маркировки молочной продукции с 1 июня 2020 г. Решение утверждено распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2019 г. №2647-р.

Регистрацию в эксперименте можно пройти на сайте государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания www.честныйзнак.рф в разделе о маркировке готовой молочной продукции.

В ходе пилотного проекта уже найдено решение печати цифровых кодов в типографии в момент производства упаковки. Нанесение кода на производственной линии предприятия представители отрасли считали одним из наиболее сложных этапов работы в системе. Печать в типографии позволяет снизить до нуля затраты компаний на печатающее оборудование на линиях. Компаниям остались доступны и другие опции – печать кода в момент производства или этикетирование (наклейка с цифровым кодом).

Кроме того, по просьбе отрасли удалось найти решение для интеграции системы с системой ветеринарных сертификатов «Меркурий». Это исключает дублирование систем – компании смогут работать и с системой «Честным ЗНАК», и с «Меркурием» по принципу одного окна – на объединенной веб-платформе.