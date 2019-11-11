Softline запустила услугу Softline Finance

Softline объявила о запуске финансовой программы Softline Finance, которая предоставляет российским клиентам возможность оплачивать поставки оборудования и услуг в рассрочку. Программа позволяет усилить собственную ИТ-инфраструктуру без обращения к кредитным организациям и без необходимости единовременного вывода крупных средств из оборота.

Три наиболее актуальных направления, которые пользуются повышенным спросом на глобальном ИТ-рынке, – предоставление облачных мощностей и сервисов, нейтрализация угроз в сфере кибербезопасности, а также программное и аппаратное обеспечение деятельности различных организаций – на сегодня стали более доступны через программу Softline Finance. Программа предполагает, что любое оборудование, услугу или лицензию на программное обеспечение, относящиеся к вышеперечисленным направлениям, можно оплатить в рассрочку (от 60 дней до года).

В любой отрасли экономики ИТ-решения, созданные под конкретные задачи, обновляются каждый год, а иногда и чаще. За счет ротации таких решений использование наиболее актуальных ИТ-продуктов превращается в ключевое конкурентное преимущество. Однако поддержка ИТ-инфраструктуры априори предполагает значительные расходы. В случае, когда нет возможности вынимать часть средств из оборота или брать кредит в банке, рассрочка является оптимальным решением.

Softline Finance позволяет регулярно модернизировать ИТ-инфраструктуру без привлечения дополнительных средств. В таком случае расходы воспринимаются как инвестиции в развитие компании. Компаниям не приходится ждать, чтобы пользоваться ИТ-услугами и решениям. Как известно, потерянное время оборачивается потерянными деньгами. Программа реализуется компанией Softline без поддержки банков и других финансово-кредитных учреждений, поэтому не требует поиска залога или поручителей. Самостоятельно рассчитать стоимость рассрочки можно с помощью специального калькулятора.

«В современной экономике невозможно развитие любого бизнеса без его цифровой трансформации, без внедрения самых передовых решений. Это демонстрирует стабильный спрос как на программное обеспечение, так и на оборудование ведущих мировых вендоров, который мы в компании наблюдаем уже много лет. Главный фактор, ограничивающий рост цифровой экономики, – недостаток оборотных средств у ряда компаний. Чтобы сократить до минимума влияние финансового фактора на стабильное развитие бизнеса наших клиентов в сентябре 2019 года была создана программа Softline Finance. C ее помощью процесс цифровой модернизации бизнеса станет более доступным для наших клиентов», – отметил генеральный директор Softline Руслан Белоусов.