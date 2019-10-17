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G-Core Labs открыла QA-центр для тестирования игр

ПО Софт

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, сообщил о расширении портфеля своих услуг и открытии центра тестирования игр (QA-центр). В рамках развития нового направления компания заключила соглашения о стратегическом сотрудничестве с международным разработчиком и издателем игр Wargaming. Инженеры центра уже приступили к тестированию флагманского продукта партнера компании, онлайн-игры World of Tanks.

Новое подразделение G-Core Labs располагается в Перми и является первым подобным центром в Уральском регионе. Его открытие дает начало новому направлению бизнеса компании — Quality assurance (в пер. с англ. «Обеспечение качества»). Благодаря большому опыту работы в игровой сфере и поддержке со стороны Wargaming, компания уверена в успешности проекта.

«G-Core Labs начинала свою деятельность как поставщик решений для игровой индустрии, и мы как никто другой знаем, насколько тестирование критично для бизнеса, и понимаем все требования, предъявляемые нашими заказчиками, — сказал Роман Жихарев, директор QA-центра G-Core Labs. — Сегодня мы — доверенный партнер компании Wargaming. Создатели World of Tanks полагаются на нас в таком ответственном деле, как тестирование их ключевого продукта, потому что для такого крупного разработчика важно, чтобы конвейер не останавливался ни на минуту. Пока что мы выполняем простые работы, но в скором времени расширим перечень услуг. Уже сейчас к нам поступают запросы от других команд Wargaming».

В планах G-Core Labs до конца года расширить штат QA-центра до 50 инженеров, а к середине 2020 г. увеличить его команду до 100 человек.

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